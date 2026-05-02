立委楊曜、觀光署長陳玉秀母校 澎湖海洋實驗小學合橫國小歡度一甲子校慶

合橫國小60週年揭牌儀式，由校友立委楊曜等貴賓共同揭牌。（記者劉禹慶攝）

澎湖第1間海洋實驗小學合橫國小，今（2）日歡度60週年校慶，立委楊曜、觀光署長陳玉秀都是合橫畢業，楊曜專程以校友身份前往參加，同為校友的楊寶寶教育基金會董事長楊寶霖，與執行長李家萱致贈戒護艇，守護海洋之子學弟妹在海洋課程研習的安全。

今日合橫國小一甲子校慶，由校長葉萬全主持，立委楊曜、西嶼鄉長李添進、議員許月里、澎湖縣政府參議洪棟霖、教育處長陳晶卉、文化局長陳鈺雲、西嶼鄉代表李家萱等人都到場共襄盛舉，內垵國小、外垵國小分別出動鑼鼓隊、舞龍隊前往共襄盛舉，共同慶祝合橫60週年校慶。

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合橫國小以「海」為靈感，將澎湖的陽光、風、海與生活記憶融入設計紀念品之中。每一樣物件，不只實用與美感兼具，也回應環境保護的理念。設計自以「蒙面女郎×褒歌文化×天人菊」為靈感，將文化、土地與記憶，化作一份有意義的回饋禮。並有「青春一罐」紀念可樂，每一位校友名字的專屬可樂瓶。沿菊書店創辦人高一筆，除了無償提供所有服務與資源外，更號召超過30個澎湖與台灣各具特色的攤位，首次跨越馬公移師到西嶼鄉舉辦市集活動。

另外校慶活動，除了揭牌儀式外，楊寶寶教育基金會捐贈「海洋運動戒護動力小艇」，在基金會法律顧問李瑞明見證下，楊寶寶教育基金會董事長楊寶霖、執行長李家萱捐贈，相關設備投入教學運用，校方並致贈感謝狀表達對基金會支持海洋教育發展的肯定。

立委楊曜為合橫國小畢業，以校友身份返校參加校慶。（記者劉禹慶攝）

楊寶寶教育基金會，致贈合橫國小戒護艇。（記者劉禹慶攝）

合橫國小校友青春一罐紀念品，立委楊曜、觀光署長陳玉秀入列。（記者劉禹慶攝）

合橫第一屆校友返校，與老師合影留念。（記者劉禹慶攝）

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