法鼓山「心靈環保日」 提倡愛護地球母親

法鼓山舉行「心靈環保日」公益活動，環境部長彭啓明（左）、台北市長蔣萬安（右）應邀出席，主持浴佛儀式。中為法鼓山方丈果暉法師。（記者方賓照攝）

法鼓山公益活動「心靈環保日」今（2日）在國父紀念館舉行，結合5月慶祝浴佛節、母親節，加上氣候變遷等環保議題，邀請環境部、資源循環署、交通部氣象署及台北市政府等單位共同關注，方丈和尚果暉法師說，人類共同的母親就是「地球」，呼籲眾生一起愛護。

果暉法師說，將母親節跟浴佛節共同慶祝，社會上每個人都因母親而生，因此要感恩感謝，並替大家向母親說「我愛你」；而佛陀帶來世界慈悲與智慧光明，也透過浴佛來潔淨每個人內心；此外，還有一個母親，就是「地球」，一定要愛惜大自然生長萬物，提供人類一切所需，我們一定要共同愛護地球，也提到「心靈環保、生活環保、自然環保、禮儀環保」等觀念，盼眾人實踐來知恩惜福、感恩報恩。

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環境部長彭啓明也說，今年遇到中東戰爭危機，給地球及人類帶來很大壓力，想起聖嚴法師曾說過，提升人品、心靈淨化，就能推動環保，這與環境部的「淨零綠生活」政策不謀而合，相信愛護地球、守護環境不是靠硬梆梆的法規，而是每個人從心裡做起，少用1個塑膠袋，讓地球媽媽的危難少一點。

台北市長蔣萬安也感念聖嚴法師大智慧，1992年就發起心靈環保概念，從自身做起，去除心中雜念跟煩惱，就能影響周邊，形成正循環，也讓善的力量，在城市中不斷拓展，並提醒自己，推動各項城市建設，一定要從人心出發，也從慈母背兒雕像中感念所有母親的貢獻。

氣象署長呂國臣則說，面對氣候變遷，希望有安定的心，來面對未來極端氣候，過去很多颱風影響台灣，造成內心不安，盼大家一起慈悲、守護地球，也趁5月時節來守護母親。資源循環署副署長劉怡焜也說，環保就是生活，提倡減塑、使用循環容器，希望大家一起身體力行，從生活中做起。

法鼓山舉辦「心靈環保日」，搭配氣候變遷等主題，方丈和尚果暉法師（左5）跟環境部長彭啓明（左4）及氣象署長呂國臣（右3）等一起在地球造景前合影，呼籲守護地球「媽媽」。（記者吳柏軒攝）

環境部長彭啓明（前右）出席法鼓山「心靈環保日」公益活動，與法鼓山方丈果暉法師參觀會場。（記者方賓照攝）

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