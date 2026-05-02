台南21間宮廟博物館通過認證 第3屆徵件開跑

台南市第3屆「宮廟博物館」認證徵件，在仁德慈濟宮啟動。（記者劉婉君攝）

台南宮廟數量居全國之冠，宮廟內保存豐富的壁畫、神像、剪黏、木雕等傳統工藝作品，台南市文化資產管理處自2022年起推動「宮廟博物館」，目前已有21間通過認證，另有12間已通過初審並進行培力中，第3屆認證徵件今天（2日）起至22日受理。

台南市文資處特地在仁德慈濟宮舉行「宮廟博物館」徵件說明會，仁德慈濟宮上週獲「宮廟博物館」授證，廟內可看到府城傳統廟宇彩繪匠師陳壽彝的作品，還有杜牧河的泥塑及上百件陳秋山的彩繪門神與壁畫等。

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台南市文化局局長黃雅玲表示，宮廟中的傳統工藝承載藝師技藝與地方歷史記憶，希望透過制度化的盤點與輔導機制，協助廟宇建立保存與管理的作業程序，讓「宮廟就是傳統工藝博物館」，凡在南市登記立案的寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體，皆可在5月22日前提出申請，通過初審後接受文物盤點、保存、紀錄、展示及推廣的相關培力，約2年的時間，再經審核通過後即可取得認證。

為協助廟宇申請宮廟博物館，9日也將在七股樹子腳寶安宮舉行溪北徵件說明會，認證申請簡章可上「宮廟博物館官方網站」下載。

台南仁德慈濟宮保存上百件陳秋山的彩繪作品。（記者劉婉君攝）

台南仁德慈濟宮內的奇美集團創辦人許文龍彩繪，為陳秋山的作品。（記者劉婉君攝）

府城傳統廟宇彩繪匠師陳壽彝的作品，因氣候環境等因素，風化嚴重。（記者劉婉君攝）

仁德慈濟宮內的梁坊，可同時看到前方陳壽彝與後方陳秋山的彩繪作品。（記者劉婉君攝）

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