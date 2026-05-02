桃園市本土教育藝文展演 70場巡演帶領學生培養文化認同

「本土教育藝文展演活動」規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦70場展演。（桃園市政府提供）

桃園市政府教育局推動「本土教育藝文展演活動」，攜手錦興國小、戲偶子劇團、斑馬人演劇團，規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦國中12場、國小58場總計70場展演，盼透過創新戲劇形式，讓本土語言與文化走入日常，讓學生在潛移默化中培養文化認同、美感素養。

台灣台語劇目部分，國小場次演出《阿嬤的生日禮物》，溫馨細膩描繪孩子在準備禮物過程中的期待、失落，期盼學生能學習情緒覺察與表達；國中場次演出《少年阿傑的故事》，以貼近青少年生活情境的校園喜劇，融入反霸凌、反毒、反詐騙等觀念，讓學生了解語言能成為理解社會、自我保護的工具。

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客語劇目部分，國小場次演出《把戲》，以客家「撮把戲」為靈感，融合布袋戲身段與舞台特技，是兼具傳統底蘊與創新表現的戲劇形式，學生能親身參與敲鑼互動等，來感受文化的律動；國中場次演出《廟會》，透過熱鬧鮮明的舞台，呈現傳統民俗文化的生命力，讓學生認識廟埕文化的多元風貌。

教育局長劉仲成說，本土教育除了語言傳承，還應包括文化認同、情感連結，透過戲劇展演，帶領學生在輕鬆愉悅的氛圍中，親近並理解文化，以發展出對土地的認同；活動另結合社會情緒學習、性別平等及反霸凌、反毒等議題，讓學生欣賞演出時，也能內化正向價值，培養面對未來的能力。

「本土教育藝文展演活動」規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦70場展演。（桃園市政府提供）

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