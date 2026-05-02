為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園市本土教育藝文展演 70場巡演帶領學生培養文化認同

    2026/05/02 16:28 記者周敏鴻／桃園報導
    「本土教育藝文展演活動」規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦70場展演。（桃園市政府提供）

    「本土教育藝文展演活動」規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦70場展演。（桃園市政府提供）

    桃園市政府教育局推動「本土教育藝文展演活動」，攜手錦興國小、戲偶子劇團、斑馬人演劇團，規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦國中12場、國小58場總計70場展演，盼透過創新戲劇形式，讓本土語言與文化走入日常，讓學生在潛移默化中培養文化認同、美感素養。

    台灣台語劇目部分，國小場次演出《阿嬤的生日禮物》，溫馨細膩描繪孩子在準備禮物過程中的期待、失落，期盼學生能學習情緒覺察與表達；國中場次演出《少年阿傑的故事》，以貼近青少年生活情境的校園喜劇，融入反霸凌、反毒、反詐騙等觀念，讓學生了解語言能成為理解社會、自我保護的工具。

    客語劇目部分，國小場次演出《把戲》，以客家「撮把戲」為靈感，融合布袋戲身段與舞台特技，是兼具傳統底蘊與創新表現的戲劇形式，學生能親身參與敲鑼互動等，來感受文化的律動；國中場次演出《廟會》，透過熱鬧鮮明的舞台，呈現傳統民俗文化的生命力，讓學生認識廟埕文化的多元風貌。

    教育局長劉仲成說，本土教育除了語言傳承，還應包括文化認同、情感連結，透過戲劇展演，帶領學生在輕鬆愉悅的氛圍中，親近並理解文化，以發展出對土地的認同；活動另結合社會情緒學習、性別平等及反霸凌、反毒等議題，讓學生欣賞演出時，也能內化正向價值，培養面對未來的能力。

    「本土教育藝文展演活動」規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦70場展演。（桃園市政府提供）

    「本土教育藝文展演活動」規劃於6月底前巡迴全市國中小，舉辦70場展演。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播