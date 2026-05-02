原汁原味！「溪洲水泉的灶」開幕 品嘗新店溪畔阿美族好滋味

新店區溪洲阿美族生活文化園區「溪洲水泉的灶」原住民美食令人驚豔。（記者翁聿煌攝）

座落於新北市新店區溪洲阿美族生活文化園區的特色賣店「溪洲水泉的灶Cinemnemay a parod」今天（2日）開幕，以「原住民族文化」為核心，不僅提供麵包果、樹豆等原鄉直送佳餚，餐食更主打阿美族傳統飲食文化的現代演繹。

新北市原住民族行政局指出，「Cinemnemay」是阿美語，意指溪洲聚落名，這片依水土地承載著族人的集體記憶；「parod」則是阿美語中的「爐灶」，象徵著一家人的溫飽與凝聚力，「溪洲水泉的灶」由原民局與王效忠（Kacaw）牧師整合聚落力量共同經營，聚落夥伴擔任主廚，將記憶中的家常風味化為溫暖的料理，店內的一草一木與空間佈置，也出自族人熟稔傳統技藝的雙手，結合共享與共好模式，逐步發展在地自主的永續聚落經濟。

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「溪洲水泉的灶」菜單主打阿美族料理，由原鄉直送麵包果、山蘇、樹豆與箭筍等當令食材。例如主餐「芝麻香蔥牛」融合阿美族常見的野菜與香料運用，透過簡單調味凸顯食材原味；另有清爽系輕食「紅藜地瓜雞肉沙拉」，採用原住民族重要作物紅藜與在地時令食材，呈現營養均衡且貼近土地的飲食理念。此外，現場將結合手工藝DIY課程與文化展演，讓市民不必親赴原鄉，在都會區就能親手感受原住民族生活的智慧與溫度。

原民局說，溪洲聚落的營造除了從空間活化著手，更透過「產業發展」讓文化在都市中飄香，藉由賣店的營運，不僅創造在地就業機會，更讓族人能以自身文化為傲。誠摯邀請市民朋友，走進溪洲，品味那份最真誠的部落滋味。

新店區溪洲阿美族生活文化園區「溪洲水泉的灶」，布置與餐食充滿原住民特色。（記者翁聿煌攝）

新店區溪洲阿美族生活文化園區「溪洲水泉的灶」開幕。（記者翁聿煌攝）

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