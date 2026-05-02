旅遊別踩雷！苦苓列「10國家」千萬別獨旅：報警也沒用

埃及偷竊、旅遊騙術事件頻傳，應避免獨旅。（歐新社）

台灣旅遊網紅LULU 3月底到埃及獨旅，期間在社群平台上分享在當地不愉快的經歷，竟被埃及警方上銬拘留3天2夜問話，並將她驅逐出境。對此，作家苦苓就分享10個不適合一個人自己去的國家，提醒到這些國家玩務必要提高警覺。

苦苓在臉書發文表示，埃及偷竊、強迫乞討、侵犯身體、旅遊騙術事件頻傳，例如騎駝駱到沙漠中和金字塔拍照，10美元很合理，但回程100美元，給不給？過去就曾有中國遊客堅持不給，在沙漠中徒步走回來導致脫水而死。

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苦苓指出，在西班牙常見兩人一組行竊，保證把你洗劫一空，而義大利則可能會有穿著假警察制服的小偷，藉由檢查證件、包包來行竊財物。在印度要買任何東西，只要拿出現金、信用卡，就可能立刻被人搶走而且迅速遁入人群，且就算報案，警察也不會受理。

苦苓還說，緬甸、柬埔寨的安全疑慮也已不用再多說明。中國可能會碰到公安要看你的手機，如果不肯提供密碼就可能會被抓，就算乖乖配合也很有可能被帶走，然後音訊全無。

苦苓也建議，在菲律賓警察可以把警徽賣給你，「危邦不入」。而峇里島兩個人去很好，一個人則千萬不要。會不斷遭到各種騷擾。苦苓最後說，俄羅斯也不是說一個人絕對不行，只是兩個人以上的話，「生還」的機會比較大，「因為⋯⋯你懂的」。

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