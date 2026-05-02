桃園兒美館八德館封館閒置16個月 許家睿批浪費民脂民膏

兒美館八德館關閉16個月，議員許家睿批評浪費民脂民膏。（許家睿提供）

桃園市兒童美術館青埔館於2024年4月開始試營運，位於八德區的八德館則停止營運；市議員許家睿抱怨，八德館要轉型為「運動中心」，至今仍未完成招標，上千坪場館已閒置16個月，且招租內容僅要求廠商每個月繳交8萬元權利金，連他都想要標下來自己經營。

體育局長許彥輝表示，體育局從去年下半年才拿到場館，評估後決議將該空間（八德館）轉型為科技互動與全齡健康特色科技運動館，已完成前置規劃作業，包含可行性評估、財務試算、研議招商策略及撰擬招商文件等，3月26日起上網公告，但直到4月27日公告截止日，仍無廠商投標。

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他說，得標廠商除每月8萬元權利金外，還要繳交管理費及相關稅負，連同權利金，一年要支出約500萬元，連同先期投入的3、4千萬元，難怪興趣缺缺，將檢討招標內容，重新上網招標。

許彥輝說，未來該場館將透過「體適能檢測成果」讓民眾了解自己的身體狀況，並藉由專業教練給予「運動處方簽」，了解需要從事哪些運動、如何正確運動以改善健康狀況，透過有計畫的運動指導，例如建議運動頻率，運動強度，運動時間等等，讓民眾依興趣從事運動，漸漸養成運動習慣。

許家睿說，原本八德館要作為「兒童文學館」，他認為不錯，還在地方各種場合廣為宣傳，沒有到政策急轉彎要改為運動中心，讓他頗為錯愕，只是運動中心規劃遲遲無法定案，一會說要有「運動處方簽」，但具體內容又說不清楚，如今上千坪場館，每個月權利金只要8萬元，難免讓人有不當聯想，連他都很心動。

兒美館八德館關閉16個月，議員許家睿批評浪費民脂民膏。（許家睿提供）

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