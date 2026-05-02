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    首頁 > 生活

    台南金鑽鳳梨前進花蓮 黃偉哲化身快閃店長

    2026/05/02 16:05 記者王姝琇／台南報導
    台南市長黃偉哲趁勞動節連假前往花蓮，推銷台南鳳梨及各式伴手禮。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲趁勞動節連假前往花蓮，推銷台南鳳梨及各式伴手禮。（台南市政府提供）

    台南市農業局於5月1至3日前進花蓮，展售金鑽鳳梨等優質農產及人氣伴手禮。台南市長黃偉哲今日現身遠百花蓮店，化身快閃店店長推薦台南最優質的農產品給花蓮民眾，希望讓花蓮民眾品嚐來自台南的好滋味。

    黃偉哲表示，台南金鑽鳳梨正值產季高峰，風味香甜深受大眾喜愛；市府持續推動產銷調節與多元通路，穩定外銷市場，也積極深耕國內消費市場，透過此次展售活動，將台南最新鮮的農產品直接帶到花蓮，提升品牌能見度並促進農民收益。

    農業局長李芳林表示，力邀農會、在地農民及業者參與，推出鳳梨、洋香瓜、火龍果、芭樂等鮮果，以及竹筍、玉米等，另有虱目魚丸、花枝丸、肉鬆、肉乾、蜂產品與各式果乾，桂花酸梅湯、花生糖、赤崁糖，呈現台南深厚農業文化底蘊。同時展出七夕貓、鳳梨寶寶，蘭花獸Orchidsaur等超萌吉祥物亦驚喜現身會場，並提供打卡贈禮及現場試吃，場面熱鬧。

    李芳林說，近年市府積極與大型通路合作推廣台南農產，成功拉近消費者與產地之間的距離。本次辦理展售活動，結合產地特色與市場需求，穩定農產銷售、提升附加價值，讓台南農產品在國內市場持續發光發熱，打造農業永續發展新動能。

    台南市長黃偉哲分享試吃予現場民眾。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲分享試吃予現場民眾。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲合體業者推廣台南優質產品。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲合體業者推廣台南優質產品。（台南市政府提供）

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