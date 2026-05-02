養兔族群躍至第3大 飼主連署籲評估設「兔子公園」遭北市府打槍

目前台中市已有一座專屬於兔子的北區中正公園萌兔專區。（台中市政府提供）

近年越來越多人飼養毛小孩，相關政策也愈發受到關注，台北市目前已有22處狗公園或狗活動區。不過市議員詹為元指出，飼養兔子的飼主族群慢慢增加，也有許多飼主希望台北市能有更多對不同寵物友善的空間，甚至有人發起「兔子公園」的連署與討論，目前已有數百份。獸醫師也指出，兔子有戶外活動需求，吸收紫外線也有著生理發展，支持可設置。北市動保處指出，兔子對噪音敏感，建議在室內活動，且台北市多處可用綠地已做狗公園使用，並無合適地點做兔子公園。

據北市動保處統計，台北市寵物登記物種統計至2025年底前3名分別為，第1名犬（12萬9223隻），第2名貓（11萬3956隻），第3名兔（263隻）。

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發起連署民眾指出，兔子屬於敏感、易受驚嚇的動物，活動需求與安全條件與犬貓不同，雖然兔子不適合高噪音、高干擾、犬貓混用的一般公園環境，但不代表兔子不需要足夠、安全且可活動的空間，不應長期侷限於狹小室內或籠內。目前台北市已有多處狗狗專屬活動空間，然兔子至今仍無任何依物種特性規劃的專屬公共活動空間。

詹為元說，兔子飼養族群慢慢增加，且統計資料很有可能被低估，因為目前兔子並沒有像貓犬一樣強制規定要植入晶片，實際飼養數量很可能遠高於統計。近年來，有不少飼主開始尋找「兔子保母」協助照顧，相關需求在網路社群中持續出現，有明顯增加的趨勢；民間團體的調查也顯示，兔子的飼主高度集中在都會區，雙北市的比例相當高。

他說，目前全台僅有台中市有設置兔子活動空間，至少可以作為北市府的參考與評估，一座城市的進步，不只是回應已經存在的需求，也包含願不願意看見正在出現的需求，兔子公園設置或許不是唯一的答案，但「願不願意開始評估」，本身就是一種態度。

獸醫師楊靜宇指出，兔子需要照射太陽吸收紫外線，可刺激其骨骼的成熟，在生理上的需求，他支持可以設立兔子公園，且兔子運動的區域不像狗狗那麼大，大概有個10至20坪的草地就足夠，且相關設置維護成本，也比狗公園要低；不過，兔子飼養數量可能是政策施行的依據，動保處可以考慮做個普查，掌握台北市兔子飼養的數量與分布。

動保處回應，考量兔子運動量較小，對陌生或具噪音等週遭環境較為敏感，寵物兔建議在室內活動。而目前台北市多數可用綠地已做為狗公園使用，沒有適合地點可供設置兔子公園；另北市有50個動物友善店家可讓寵物兔進入。

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