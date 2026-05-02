台中隱藏古戰場、老聚落要曝光？首度史蹟普查啟動

文資處進行文化景觀普查實地勘查。（文化局提供）

首次史蹟系統性普查！為持續守護在地文化資產，文化局於2024年啟動第一期文化景觀普查後，積極爭取中央補助款，將啟動「文化景觀第二期普查暨首度史蹟普查」，計畫涵蓋全市29個行政區，將聚焦山城文化地景，範圍約占全市面積56%，並首度進行「史蹟」類文化資產普查建檔，以補足既有文資類別，強化整體文化資產體系。

台中市文化資產處指出，目前台中市已經登錄7處文化景觀，包含山城貫穿新社、和平區的水路圳道白冷圳、承載戰後省府生活記憶的霧峰光復新村省府眷舍，以及林業歷史縮影的東勢林業文化園區與東海大學早期校園等。

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第二期普查將聚焦山城文化地景，針對和平、東勢、新社、石岡等行政區展開地毯性的調查，範圍約占全市面積56%，同時也是原住民族與客家族群生活聚落的重要場域，具有高度的文化多樣性。

文資處表示，「文化景觀」是人類與自然環境長時間互動共同形塑的地景，而「史蹟」則是《文化資產保存法》2016年修法後新增的文資類別，指的是具歷史、文化或藝術價值，並有遺構或史料佐證曾發生歷史重要事件的場域。

文資處以南投縣政府登錄「霧社事件‧馬赫坡古戰場- Butuc（一文字高地）暨運材古道」為史蹟作為例子進一步說明，其場地現今仍可清晰看見戰壕與防禦用的砌石墻等相關遺跡。

文化局表示，文化資產普查如同定期為文化資產辦理「健康檢查」，是保存工作的關鍵起點。透過專業團隊的田野調查與建置基本資料，不僅能掌握文化資產的現況，也有助於後續的管理、活化與保存。

文化局於2024年啟動第一期文化景觀普查後，持續積極爭取中央補助款，並預定於今年下半年推動「文化景觀第二期暨史蹟普查計畫」，以完整建構本市區域性文化景觀與史蹟文化資產資料庫。

文化景觀與史蹟多屬區域範圍較為廣泛的場域型文化資產，與民眾權益密切相關，文資處後續將辦理4場推廣講座，讓大眾有機會認識這兩項文化資產類別，未來也會持續透過民眾參與，整合各期的普查成果，逐步建構完整屬於台中市的有形文化資產基礎資料庫，落實守護大台中文化地景的長遠目標。

文資處進行文化景觀普查實地勘查。（文化局提供）

文資處舉辦文化景觀普查講堂，擴展民眾參與與了解。（文化局提供）

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