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    首頁 > 生活

    北市內湖3樓公寓驚見老鼠入侵 屋主：10多年來第1次

    2026/05/02 17:32 即時新聞／綜合報導
    住北市內湖區3樓老公寓的網友表示家中也出現老鼠。（授權自@hiroshi512社群平台「Threads」）

    住北市內湖區3樓老公寓的網友表示家中也出現老鼠。（授權自@hiroshi512社群平台「Threads」）

    台北市鼠輩橫行，社群平台出現許多網友目擊的影片、照片，連住家也難逃一劫！有位住在內湖區10多年的網友，PO出寵物攝影機所拍攝的畫面，只見老鼠飛快「V」字型移動，把他與妻子、貓咪嚇得不輕，並提到「已經是3樓了」，怎麼還被老鼠入侵。

    原PO在貼文中提及，家住在內湖區，是一幢老公寓的3樓，日前「Threads」貼出「安鼠之亂」的區域，多半是公園、人行道或是1樓住家，爬到3樓的老鼠實屬罕見，由於原PO住了10多年是第一次碰到，只好發文求助廣大網友「該怎麼辦？」

    網友留言提醒「其實老鼠還會吃飼料」、「食物／餅乾／蔬菜水果／廚餘收好，牠們沒有了食物誘因會去別的地方，但如果鐵了心要抓他們就買黏鼠板吧」、「老鼠不可能會自己離開，會留下來生小孩，先把黏鼠板買起來黏一黏，通常會抓到一家人，黏到老鼠馬上丟掉換新的，老鼠很聰明看到以後，會學習不要踩黏鼠板，家裡一定有地方破掉或是窗戶縫沒有完全密合跑進來的，一定要趕快處理，之前睡覺老鼠也會爬到床上，真的很嚇人」。

    有網友翻出3個月前「Threads」上有人分析大安區鼠患熱點擴散，結果台北市長不馬上處理，3個月後就會擴散到內湖，然後被一堆白藍網軍政客說是造謠搞恐慌，結果成真了。

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