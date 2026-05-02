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    首頁 > 生活

    高一生拿高壓水槍狂噴機車還踹倒 影片瘋傳惹眾怒

    2026/05/02 15:11 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

    新竹市有網友今天在網路社群Threads發文稱「有高一學生超可惡，拿高壓水槍噴車子行李箱，裡面的線路因進水短路，整台車子壞掉，這個人仗勢欺人，欺負一個弟弟，超可憐的」，貼文因有附上影片，馬上被網友轉傳分享，也引發眾怒，網友批這名高一學生的行徑太惡劣。

    對此，這名高一學生的學校也受訪證實其是該校學生，但因學生是在校外的行為，已由導師致電了解狀況，學校也完成校安通報，由於行為人與被行為人都彼此認識，雙方家長也都知悉此事，也在今天中午討論道歉賠償事宜，而原發文者也已刪除影片及貼文，校方將加強案例行為的宣導，以維護校園秩序。

    網友的這篇貼文和影片隨後已下架，但影片已被轉載與分享。影片中，這名高一學生不知何故，拿起高壓水槍往一輛白色機車的行李箱猛噴水，接著又對著一旁的弟弟狂罵，隨後更將整台機車踹倒。影片雖不長，但已引發眾怒，對這名高一學生的行為感到憤怒，網友痛批該行為仗勢欺人，不可取，更批這種屁孩的行為要倒大霉了。

    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

    新竹市有高中生拿高壓水槍噴機車行李箱及踹倒機車，造成機車短路，行為都被錄下來及PO上網路，網友也留言怒批這樣的行為很惡劣。（擷取自網路貼文和影片）

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