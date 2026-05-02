五酒桶山自然遊憩場啟用 融合自然挑戰與親子共融特色

五酒桶山共融遊戲場，由市長張善政等人主持啟用儀式。（記者謝武雄攝）

桃園市蘆竹區五酒桶山是市民後花園，市府工務局將擎天大草原旁1000平方公尺空間，新建自然遊憩場，總工程經費約二千萬元，設置林間穿梭空廊、山林爬網、攀岩牆、親子搖籃、平衡木等設施，並採透水鋪面、太陽能LED照明及複層式植栽設計，兼顧生態永續與遊憩品質，今天舉行啟用儀式，就有許多民眾體驗。

市長張善政主持啟用典禮時致詞表示，遊憩場以「森林冒險」為主題，是全市首座融合自然挑戰與親子共融特色公園遊戲場域，歷經1年施工才完工啟用，除提供民眾健身休憩空間，也讓親子能在山林中共享更多互動時光。

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工務局長汪在宙說，五酒桶山自然遊憩場的進階挑戰區（中高年齡層），規劃林間穿梭空廊、山林爬網、攀岩牆等及挑戰設施，營造具自然感且充滿刺激的探險體驗；啟蒙探索區（低年齡層）設置酒桶造型木鼓、親子搖籃及森林平衡木，以直覺性的互動設施，幫助幼童在遊戲中建立感官發展。

園區還設置了各式風格獨特的「街道家具」，包括酒桶造型座椅、山景休憩台與原木躺椅，讓遊客享受難得的悠閒，保留既有老樹，增植19棵具備季節變化特色的開花喬木，透過複層式植栽配置，提升生物多樣性。

蘆竹區公所昨同步舉辦「蘆竹好行桐樂會」五酒桶山健行活動，在擎天草原規劃了桐花手作DIY、氣球表演與傳統客家30器演奏；市府交通局因應遊憩場啟用及賞桐花人潮，5月間每逢星期六、日，上午8點至下午4點30分，每隔30分鐘安排接駁車，載送遊客從桃園機場捷運A10山鼻站至五酒桶山崙頭土地公廟。

五酒桶山共融遊戲場，以森林冒險為主題，攀岩區適合中高齡學童使用。（記者謝武雄攝）

五酒桶山共融遊戲場，由市長張善政等人主持啟用儀式。（記者謝武雄攝）

五酒桶山共融遊戲場，以森林冒險為主題，啟蒙探索區，適合低年齡層學童使用。（記者謝武雄攝）

五酒桶山共融遊戲場，以森林冒險為主題，也有適合低年齡層學童使用的盪鞦韆。（記者謝武雄攝）

五酒桶山共融遊戲場，以森林冒險為主題，適合親子家人一起遊玩。（記者謝武雄攝）

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