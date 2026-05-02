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    首頁 > 生活

    台北市東區驚見「老鼠一起過馬路」 網驚：完全不怕人

    2026/05/02 15:21 即時新聞／綜合報導
    有網友在東區忠孝復興站過馬路時驚見「老鼠也一起過」，且絲毫沒有怕人的樣子。（授權自@qqyoyo0627社群平台「Threads」，本報合成）

    有網友在東區忠孝復興站過馬路時驚見「老鼠也一起過」，且絲毫沒有怕人的樣子。（授權自@qqyoyo0627社群平台「Threads」，本報合成）

    近日在社群平台「Threads」上出現許多網友目擊台北市老鼠橫行影片、照片，譏諷為「安鼠之亂」，至今也不見台北市政府有明顯作為。昨（1日）有網友在東區忠孝復興站過馬路時驚見「老鼠也一起過」，而且地處人潮較多的東區，老鼠卻絲毫不見有怕人的樣子，有網友開嗆「台北果然是首善之都，老鼠都能安心過馬路」。

    昨天有網友至東區忠孝復興站附近過馬路時，拍下了「台北老鼠跟著我一起過馬路」的影片，只見影片中的老鼠跟著紅綠燈號誌，從從容容的跑向對街，不在乎旁邊是否有路人；而另一段影片明顯人潮較多，但老鼠也不在意，奔向牠想抵達的目的地，完全不畏懼人類。

    留言區有自稱住在幾十年的台北人說「在北市住了幾十年只有現在看過這城市這麼多老鼠！柯跟空安真是史上最爛市長無誤」，住50年的台北人附和「真的，住了50幾年，就這幾年老鼠最多」，也有人呼應「前台北不是沒老鼠，但最近白天見到處老鼠橫行倒是幾十年首次」，更有網友開嗆台北市長「要封蔣萬安為鼠王」。

    留言區還有網友提醒，「東區SOGO那條路很多老鼠，尤其是人行道上的花台，千萬不要逛街逛累了就倚坐在花台上」，看不下去的網友則認為很扯「這是大白天忠孝復興鬧區欸，萬安現在是打造老鼠幸福城市嗎？」

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