同安寮十二庄請媽祖今晚首次駐駕盧厝普安宮 背後有故事

「同安寮十二庄請媽祖」依循百年傳統，到鹿港天后宮與新祖宮請媽祖，縣長王惠美、立委陳素月與陳秀寳都有出席。（記者劉曉欣攝）

有將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事今天（2日）起一連兩天登場，遵循古香路到鹿港天后宮與新祖宮「請媽祖」，今晚是有史以來第一次駐駕在埔鹽盧厝普安宮，因為盧厝是同安寮十二庄15個角頭庄人口最少的角頭，原本並沒有宮廟，經過5年募款購地興建，終於在今年初落成，完成15個角頭都有宮廟的最後一塊拼圖。

發起募款的同安寮福安宮前主委陳永聰表示，「同安寮十二庄請媽祖」的值年大公館，共有福興鄉與埔鹽鄉的15個角頭庄輪流，但每一輪的開始，都指定由同安寮福安宮輪值大公館，再由15角頭庄依排序來輪大公館，由於盧厝的人口少，百年以來都沒有自己的宮廟，盧厝所供奉的天上聖母、玄天上帝、寶府王爺多年只能安座於當年值年爐主家中。因此，百年來無論是駐駕或是停駕在盧厝，都是在值年爐主住家，或是選在員鹿路的空地搭棚恭迎。

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陳永聰說，他在2021年間因為經營的中古車行接連跑進蛇與烏龜，就「博杯」請示車行內供奉的神尊，結果連拿9個「聖杯」，確認這是「蛇龜將軍」指示他幫助盧厝購地建廟。他也全力協助，終於在5年內完成，這幾年建材工資大漲，但眾人如有神助，在今年初為盧厝普安宮完成入火安座。

陳永聰表示，在普安宮完工後，同安寮十二庄的15個角頭庄就通通都有各自的宮廟，普安宮新建完成，今年也是第一次成為值年大公館，為百年宗教盛事寫下歷史新頁。

「同安寮十二庄請媽祖」已列入「彰化縣無形民俗文化資產」，今天由縣長王惠美、立委陳素月、謝衣鳯、陳秀寳等人都有一起到鹿港天后宮參與「請媽祖」，祈祝風調雨順，國泰民安。

彰化埔鹽盧厝普安宮今年初完工並入火安座，也是「同安寮十二庄請媽祖」首次駐駕在普安宮。（陳永聰提供）

「同安寮十二庄請媽祖」依循百年傳統，到鹿港天后宮與新祖宮請媽祖，縣長王惠美與立委謝衣鳯、陳秀寳等人都出席參與。（記者劉曉欣攝）

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