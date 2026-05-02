藝術、皮克敏、咖啡齊發 嘉義人潮如過年

3天連假首日，嘉義市因多元活動吸引民眾到訪，文化路夜市人潮爆滿。（嘉義市政府提供）

5月首週迎來勞動節3天連假，嘉義市活動齊發，嘉義藝術節攜手「Pikmin Bloom」跨界合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」特色體驗活動，嘉義咖啡節則有香氣四溢登場，還有中華職棒二軍賽事開打，從城市各處皆可見遊客穿梭，氣氛彷彿過年般熱鬧。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市景點密集，「散步」正是最適合打開這座城市的方式，今年嘉義藝術節將展覽期間延長為1個月，整個5月藝術在城市各處發生，週週有亮點、天天有展覽，串聯城市文化場域，從嘉義市立美術館、嘉義市立博物館、嘉義文學館:東門町1923及西門交誼創新所到實驗木場都有展覽及演出。

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市府觀光新聞處表示，嘉義市位於阿里山門戶入口，擁有「木都」美名，豐富的木構建築與充滿歷史氛圍的巷弄為漫步城市增添驚喜色。近年在市府的鼓勵及政策輔導下，許多充滿歷史的木屋陸續轉身成為咖啡廳、選物店及風格潮選店，老屋與新生活相互交融，歡迎民眾循著「潮選店2.0」，感受嘉義獨特的城市美學。

市府表示，嘉義咖啡節於嘉義公園進行到週日，中華職棒二軍賽事在嘉義市立棒球場開打，許多遊客則在到各名店品嚐嘉義雞肉飯，知名的文化路夜市人潮不斷，眾多遊客循著美食香氣走訪夜間街區，人氣不輸春節期間。

市府說，為因應連假人車潮，民眾可利用Youbike，市區公車現持電子票證可免費搭乘，若是開車前來，可透過「愛嘉義 APP」查詢停車資訊，即時掌握剩餘車位更方便。

嘉義市區湧入許多遊玩皮克敏的人潮。（嘉義市政府提供）

皮克敏玩家開心在嘉義市各景點走逛。（嘉義市政府提供）

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