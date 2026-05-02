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    首頁 > 生活

    屏東縣模範母親表揚 蘇罔却阿嬤生下10仙女、先苦後甘

    2026/05/02 13:30 記者葉永騫／屏東報導
    生下10仙女的蘇罔却阿嬤榮獲模範母親，女兒及家人陪同慶賀。（記者葉永騫攝）

    生下10仙女的蘇罔却阿嬤榮獲模範母親，女兒及家人陪同慶賀。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府今天（2日）在縣府大禮堂表揚47位模範母親，縣長周春米表示，得獎的模範母親不是含辛茹苦的撫養子女長大、就是寄養家庭、部落的媽媽守護寄養童及社區孩子，枋山鄉的蘇罔却阿嬤生下10名女兒，讓她壓力相當大，經常以淚洗面，現在兒孫滿堂，女兒更加孝順，讓她覺得生女兒真好。

    縣長周春米表示，媽媽的愛從零歲出生的寶寶到長大成人，都把子女都當成寶貝，關心子女有沒有吃飽、睡飽，媽媽的愛是最無私、最偉大的愛，這也是讓屏東的社會持續前走最重要的力量，今天的表揚典禮看到很多的子女家人都陪同媽媽前來，就是感謝媽媽的愛，今年共有47位模範母親，今年最年長的的模範母親為來自長治鄉98歲的洪沈連春女士，現在少子化嚴重，縣府提供更多的福利，鼓勵生育，不但有補助，也有各種的育兒津貼，對兒童的教育環境也更好，她感謝媽媽的無私付出，也向全屏東的母親們獻上最誠摯的祝賀與敬意，祝福所有母親幸福安康。

    87歲的枋山鄉阿嬤蘇罔却生下10名女兒，在早期的社會中沒有生下男丁讓阿嬤壓力倍增，經常以淚洗面，不但要打零工幫助家計外，養育女兒們長大，含辛茹苦，現在女兒們皆有所成，並且相當孝順，蘇罔却也當上曾祖母，相當幸福，也讓她感受到生女兒真好。

    高齡98歲的洪沈連春為最年長的模範母親。（記者葉永騫攝）

    高齡98歲的洪沈連春為最年長的模範母親。（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚模範圍母親（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚模範圍母親（記者葉永騫攝）

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