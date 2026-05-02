西門町吸菸室「限時」引質疑 北市府：先進國家都這樣

西門捷運站四號出口吸菸室。（資料照）

台北市西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市第一個「常態性無菸商圈」，商圈設3處戶外負壓式吸菸室，5月份擇日啟用，不過吸菸室「限時」開放引發民眾質疑。北市府研考會主委殷瑋說，基於安全維護管理等原因，國外先進國家的吸菸室也都有限時。

殷瑋表示，對於民眾質疑吸菸室非24小時開放，但以日本為例也並非是全時段開放，晚間10點或11點就停止開放，這是基於安全、維護及管理等面向考量，所以先進國家的吸菸室也都是有限制時間的。

請繼續往下閱讀...

至於吸菸室距離是否太遙遠，市府有測試過，從捷運站出口步行時間，約莫3至5分鐘，即可以抵達吸菸室；針對外界質疑吸菸室大小太小，他則表示，以較大的16平方公尺大吸菸室來看，同時應該可以站十多人，如果人潮真的眾多，可能要請吸菸者們體諒一下，排個隊。

台北市長蔣萬安今受訪表示，無菸城市的規劃，最重要是希望讓非吸菸者能夠避免受到二手菸、三手菸的困擾；也讓吸菸的朋友能夠到指定的區域吸菸，達到有效分流。從去年開始市府規劃了無菸年貨大街到無菸燈會，現在則選定兩個人潮眾多的商圈，西門町跟中山商圈，將於5月份啟用戶外吸菸室的試驗區。另外還選一橫一縱幹道，信義路及敦化南北路，規劃開放式的吸菸區，將會逐步的會來擴大無菸的範圍，希望能夠逐步實現無菸城市的願景。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法