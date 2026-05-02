連假第2天國道估107百萬車公里 下午12地雷路段易塞

5月2日10時10分於國1北向351公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵。（高公局提供）

勞動節連假今（2日）邁入第2天下午，國道截至上午11點，已有30.9百萬車公里，預估今天交通量107百萬車公里，流量尚在交通部預估範圍內，下午約有12個易塞車路段，建議駕駛利用高速公路局APP或每日路況預報來避開地雷。

高公局預判今日下午重點壅塞路段：有國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

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高公局表示，今上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖-汐止及國1高架北向堤頂-汐止端，其餘路段均能維持行車順暢。

但今依舊發生多起國道車禍事故，高公局舉例，如上午9點31分於國3北向323.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9點41分排除，造成後方車流回堵2公里；10時10分於國1北向351公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時21分排除，造成後方車流回堵3公里；10時13分於國1高架南向69.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10時33分排除，造成後方車流回堵1公里。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，駕駛及乘客均需繫妥安全帶、行車勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

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