新竹美食沙漠只有麥當勞？ 網列3大菜系反被打臉「仍選麥當勞」

有網友替新竹3大菜系美食打抱不平，但在地網友仍認同麥當勞才是新竹美食；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

新竹在網路上素有「美食沙漠」之稱，甚至有傳言「新竹最好吃的就是麥當勞」，有網友為新竹美食打抱不平，指出新竹明明融合了海鮮、閩南、客家，是3大台灣菜系的美食天堂，不過多數網友似乎不買單，一致回覆「仍選麥當勞」。

一名網友在PTT以「新竹明明就美食天堂吧？」為標題發文，認為在過去20年間，PTT一直說新竹是美食沙漠，可是他這幾年去新竹玩，親身感受到明明東西就很好吃啊，像是山線的關西、北埔、內灣老街、海邊的新竹漁港，市區還有城隍廟周圍的各式小吃，不懂說新竹東西不好吃的是在指新竹的哪裡？

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然而新竹在地網友不認同原PO的說法，「在園區是餓不死人就行」、「苗栗隨便山裡面的客家菜都輾壓內灣」、「那些是觀光區吧，日常覓食區呢？」、「真的不行，新竹的東西就不北不南不中，住了幾年也沒辦法習慣。那個乾麵和豆干魯肉飯和肉圓我很難習慣」、「告訴我竹北到底有X小能吃，每次次就排骨酥麵，超普，一碗快200元，竹北人真的超盤」、「新竹地圖上評分4-5的相當於台南3顆星」、「麥當勞都贏」。

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