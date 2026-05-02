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    首頁 > 生活

    斑斑引發熱議！護生園揭認養「關鍵」 沒過關別談愛心

    2026/05/02 12:06 記者蔡宗憲／屏東報導
    胡珍妮長期收容殘障流浪狗，還配置「風火輪」。（記者蔡宗憲攝）

    胡珍妮長期收容殘障流浪狗，還配置「風火輪」。（記者蔡宗憲攝）

    總統賴清德認養的截肢浪犬「斑斑」，近期因政治口水意外成為焦點，甚至被冠上「殘障三腳狗」等輕蔑稱呼，引發動保界反彈。長期在屏東守護傷殘犬、打造知名「風火輪車隊」的「生命奇蹟護生園區」創辦人胡珍妮受訪時痛心表示，每一隻傷殘犬的背後都是滿目瘡痍的血淚，文明國家不該放任違法獵具製造殘缺，更呼籲大眾：認養殘障犬絕非一時衝動，若無「安全環境」與「極致耐心」這兩大關鍵，愛心恐怕會變成二次傷害。

    「這些孩子不是天生殘缺，是活生生被人類的惡意截斷了未來！」胡珍妮巡視園區內裝著特製輔具、奮力奔跑的「風火輪車隊」，語氣滿是不捨。她指出，園區內多數殘障犬並非單純車禍，高達八成是因為覓食時誤觸俗稱「山豬吊」的鋼索獵具。這些狗兒在驚恐中劇烈掙扎，導致腳掌被生生勒斷，有的甚至截肢到見骨，傷勢駭人聽聞。

    胡珍妮強調，認養像「斑斑」這樣的傷殘犬，門檻遠比一般品種犬高出許多。

    重點是「安全的居住環境，愛心和耐心」，胡珍妮說，傷殘犬對環境極度敏感。此外，輔具維護、長期復健費用，以及晚年必然面對的退化性關節炎，都是沉重的經濟與體力負擔。

    「三腳犬隻台灣山林獵具亂象的活見證。」胡珍妮呼籲，社會更應關注《動保法》對禁用獵具的落實。她期盼更多人走進護生園，看看這群「風火輪」生命鬥士，理解認養殘障動物是一場長達十幾年的生命契約，唯有準備好了，愛心才有重量。

    斑斑。（屏縣府提供）

    斑斑。（屏縣府提供）

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