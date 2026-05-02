新竹縣長盃龍舟賽開始報名 今年新增完賽就給2000元獎金

龍舟賽在新竹縣也被視為是一種速度與力量的競技運動。（記者黃美珠攝）

新竹縣2026縣長盃龍舟競賽將在6月19日，於新豐鄉池和宮前的池和湖展開，即日起到5月18日開放線上報名，今年縣府加碼提供完賽獎金2000元，只要機關學校、企業團體、社團隊伍、或是熱愛水上運動的民眾報名組隊參賽，完賽就可獲得完賽獎金。

縣府表示，今年以「傳承民俗、全民運動、團隊競技」為賽事核心，分有：機關組、公開組、混合組，每隊可登錄選手24人，無論是想挑戰速度、凝聚團隊向心力，還是替單位、公司行號爭取榮耀都能來爭鋒。

請繼續往下閱讀...

現場也規劃有：結合端午文化和新豐在地特色的親子闖關活動，並安排科技龍舟的體驗，不管事水上競賽還是岸上體驗，主打就是全家總動員。至於出賽的各組將依參賽隊數頒發錦標和競賽獎金，公開組最高可獲獎10萬元，混合組最高可拿7萬。

縣府教育局表示，報名期限從即日起到5月18日下午5點為止，一律透過新竹縣2026縣長盃龍舟競賽官方網站報名，歡迎各機關、學校、企業、社團以及民間隊伍揪團來PK。

2026新竹縣長盃龍舟賽即日起受理線上報名，今年只要完賽都有獎金。（記者黃美珠攝）

新竹縣長盃龍舟賽，每年端午節時序，在新豐池府王爺廟前的池和湖登場。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法