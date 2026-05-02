汐止大同禁止左轉好市多引反彈 改假日時段性管制

新北市汐止區大同路禁止左轉好市多改為假日限時段。（張錦豪提供）

新北市汐止區大同路、新台五路口經常壅塞，市府交通局今年3月27日起禁止大同路一段左轉進入美式賣場好市多，但全天候禁止引發民眾反彈。經議員張錦豪反映後，日前已改為「假日時段性管制」，並同步優化標誌設置與辨識度。

汐止大同路、新台五路口長期壅塞，交通局觀察很多車流被要進好市多的車輛擋住，交通局在大同路一段往台北方向設置禁止左轉進入好市多的標誌。

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不過通勤族反映，左轉車流除了要進入好市多外，也有很多通勤車流，全天禁止左轉引起反彈。張錦豪說，經觀察發現，車流主要集中於假日中午後進入賣場的時段，同時也有民眾反映標誌位置與辨識度不足。他要求交通局研議改善，將「全天候禁止」改為「假日時段性管制」，並同步優化標誌設置與辨識度，降低對日常通勤的影響。

張錦豪說，交通局日前已調整標誌，改為假日12時至20時禁止左轉進入好市多，並同步優化標誌高度與角度，提升駕駛辨識效果，後續將要求好市多賣場增設入場專用車道，避免入場車流直接影響主幹道通行。他會持續監督交通局與業者協調，改善交通秩序與用路品質。

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