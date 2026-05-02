為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    汐止大同禁止左轉好市多引反彈 改假日時段性管制

    2026/05/02 11:48 記者盧賢秀／新北報導
    新北市汐止區大同路禁止左轉好市多改為假日限時段。（張錦豪提供）

    新北市汐止區大同路禁止左轉好市多改為假日限時段。（張錦豪提供）

    新北市汐止區大同路、新台五路口經常壅塞，市府交通局今年3月27日起禁止大同路一段左轉進入美式賣場好市多，但全天候禁止引發民眾反彈。經議員張錦豪反映後，日前已改為「假日時段性管制」，並同步優化標誌設置與辨識度。

    汐止大同路、新台五路口長期壅塞，交通局觀察很多車流被要進好市多的車輛擋住，交通局在大同路一段往台北方向設置禁止左轉進入好市多的標誌。

    不過通勤族反映，左轉車流除了要進入好市多外，也有很多通勤車流，全天禁止左轉引起反彈。張錦豪說，經觀察發現，車流主要集中於假日中午後進入賣場的時段，同時也有民眾反映標誌位置與辨識度不足。他要求交通局研議改善，將「全天候禁止」改為「假日時段性管制」，並同步優化標誌設置與辨識度，降低對日常通勤的影響。

    張錦豪說，交通局日前已調整標誌，改為假日12時至20時禁止左轉進入好市多，並同步優化標誌高度與角度，提升駕駛辨識效果，後續將要求好市多賣場增設入場專用車道，避免入場車流直接影響主幹道通行。他會持續監督交通局與業者協調，改善交通秩序與用路品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播