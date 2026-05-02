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    首頁 > 生活

    勞動節連假宜蘭湧人潮 3大風景區人車擠爆

    2026/05/02 11:45 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭清水地熱湧人潮。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭清水地熱湧人潮。（宜蘭縣政府提供）

    勞動節連假第2天，宜蘭湧入龐大人車潮，超夯的清水地熱、武荖坑及五峰旗等3大風景區人氣爆棚，不到上午11點，停車場便宣告滿載，宜蘭縣政府啟動總量管制，採「一出一進」放行，警方也投入周邊交通疏導工作。

    清水地熱車位有限，園區達千人即施行管制，今天氣溫雖高仍不減遊客煮食樂趣，一早人車擠爆園區；適逢舉辦宜蘭綠色博覽會的武荖坑，9點一開園便湧人潮，連假首日造訪2.5萬人次，次日人潮依舊；知名五峰旗風景區也超夯，停車場一位難求外，抹茶山及步道也均是健行民眾，強大集客力讓周邊道路一早便湧現排隊車龍。

    交通方面，國5南下自上午8點起車多，坪林至頭城段壅塞；北上約午後出現車潮，晚間達北返高峰。蘇花改南下往花蓮順暢，北上車流下午起漸增。警方呼籲北返民眾提前規劃行程，或利用替代道路避開塞車尖峰，以免受困車陣。

    因應重要幹道及礁溪溫泉區、傳藝中心周邊壅塞，縣警局動員大批警力與協勤民力進駐路口疏導。警方強調，各路段已實施彈性交管，如遇交流道、平面道路回堵，將即時反映坪林行控，機動調整匝道儀控時間，以緩解排隊情形並維持行車秩序。

    宜蘭勞動連假氣溫高，仍不減遊客前往清水地熱體驗煮食樂趣。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭勞動連假氣溫高，仍不減遊客前往清水地熱體驗煮食樂趣。（宜蘭縣政府提供）

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