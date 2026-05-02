桃市楊梅體育園區將設置無障礙棒壘球場等 明年上半年完工

楊梅體育園區一期未開發範圍設置無障礙棒壘球場模擬示意圖。（圖由桃園市政府提供）

桃園市楊梅體育園區一期未開發範圍，考量身障團體或民眾的運動需求，將設置無障礙棒壘球場、籃球場、匹克球場、網球場等，其中棒壘球場斥資5300餘萬元，規劃設計案已於去年8月5日決標、目前正辦理設計作業，今年下半年開工後，工期240天，最快明年上半年就能完工。

市府體育局長許彥輝說，市府為達到運動平權、無礙共融目標，積極結合現有運動資源，逐步打造友善運動環境，楊梅體育園區一期未開發範圍，除配合工務局辦理連接瑞溪路一段到裕成路的通道工程整體規劃設計，也規劃設置無障礙棒壘球場等運動場地並進行周邊景觀綠美化，至於無障礙籃球場、匹克球場、網球場等，總經費2800萬元，預計今年下半年啟動規劃設計作業。

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許彥輝表示，市內各運動中心也設置輪拳手轉車、拉繩訓練機、無障礙多功能訓練架、桌球桌與專用有聲球、運動輪椅、游泳池無障礙入水椅等，期能滿足身障民眾的運動需求；市府也透過各項計畫推展規劃各項身心障礙運動體驗或指導服務，並結合市內的運動中心等場館、身障團體資源等，辦理親水與戶外多元運動體驗課程，提供更多身心障礙民眾參與運動的機會。

楊梅體育園區一期未開發範圍設置無障礙棒壘球場模擬示意圖。（圖由桃園市政府提供）

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