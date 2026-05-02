鄭朝方頂著月娘、赤著雙腳 在2公頃花田內領著百人做這事

星空瑜伽，吸引百名竹北市民響應。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方頂著月娘、赤著雙腳，在2公頃波斯菊和向日葵花海中，帶著百名市民練瑜伽，靜靜地跟自己的身體對話。熄燈後則由台灣親子觀星協會帶領在場者，於黑暗中跟風「賽跑」，看誰手腳最俐落，趁著風還沒推動雲遮月，就搶先看到了圓滿的大月亮，甚至找到閃亮的木星。

前述是竹北「陌上花開」活動之一，市長鄭朝方說，無論是星空瑜伽或陌上觀星，來者都好認真地去體驗。而他自身的感受就是：原來熄燈後，可以看到世界更多美好的一面。這樣的體驗今天（2日）晚上還有一場，有興趣的人，下午就可去竹北鳳岡路2段422號前的花田，感受花海日、夜不同風情。

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「陌上觀星」這次還邀請到有20年天文觀測活動導覽經驗的台灣親子觀星協會秘書長簡啟明，替大家介紹簡易的觀星技巧、縣內幾處最佳觀星點、以及有關月亮總是正面面對地球等的有趣天文小故事，讓神秘的夜空變得有趣。

協會還出動多架天文望遠鏡，並有專人在場幫大家找到最佳視角，指導大家跟夜風比快，趁著雲還沒被風吹去遮擋住月亮、木星，就火速先「目擊」賞光露臉的星球真容。簡啟明評估，今天的天候更穩定，晚上的星空會更有看頭。

鄭朝方說，竹北「陌上花開」不是個單純賞花活動，他們用「平權」概念貫穿策辦，包含活動地點、項目，從都市到鄉野，由熱門的親子、運動到相對小眾熱衷的觀星、瑜伽等；就連花海的打造，除了歡迎白天來客，也為了入夜後給當地居民一份歲月靜好。

百人在星空下一起做瑜伽的場景，吸引夜觀花海的來客佇足。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）赤著雙腳，在星空下，跟大家一起練瑜伽，和自己的身體對話。（記者黃美珠攝）

練完瑜伽直接躺下觀星、沉澱一日心情。（記者黃美珠攝）

台灣親子觀星協會秘書長簡啟眀（左、持麥克風者）解說天文觀測技巧和有趣的天文小故事。（記者黃美珠攝）

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