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    首頁 > 生活

    龜山眷村故事館辦「毛根花花束工作坊」 體驗眷村家庭母親代工記憶

    2026/05/02 11:32 記者謝武雄／桃園報導
    母親節前夕，龜山眷村故事館辦「毛根花花束工作坊」。（文化局提供）

    母親節前夕，龜山眷村故事館辦「毛根花花束工作坊」。（文化局提供）

    桃園市龜山眷村故事館將於5月9日（星期六）母親節前夕，舉辦「毛根花花束工作坊」，下午2至4點在故事館2樓，以「客廳即工廠」為主題，轉化早期眷村女性投身家庭代工、貼補家用的生活經驗，邀請民眾透過創作體驗，走入眷村女性的生命記憶，重新感受勞動與情感交織的歷史軌跡。

    在物資匱乏的年代，許多眷村家庭會於狹小的客廳中，將零散的零件細心組裝為外銷產品，媽媽憑藉雙手支撐起家庭的日常與未來，展現出屬於當時代的「克難美學」與深厚韌性。

    活動選用「毛根」作為創作媒材，其內含鋼絲、外覆絨毛的特性，象徵眷村女性內在堅毅與外在溫柔的雙重面貌，期待參與者能在反覆纏繞與塑形的手作過程中，體會當年眷村女性從事代工的細膩與耐心，進而將對母親的情感，轉化為一束象徵記憶與愛的手作花。

    活動詳情可洽龜山眷村故事館電話03-3296662，或瀏覽臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/gueishanfamily。

    以往眷村以毛根製作花束外銷。（文化局提供）

    以往眷村以毛根製作花束外銷。（文化局提供）

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