有點故意！田中「打卡熱點」被丟整組沙發 清潔隊傻眼

彰化田中三民社區「老樹公園」是當地知名打卡景點，近日卻遭人惡意丟棄沙發與辦公椅，整片草地瞬間淪為「家具棄置場」。（田中清潔隊提供）

彰化縣田中鎮三民社區「老樹公園」以百年夫妻樹聞名，是不少遊客造訪的打卡景點，也是居民日常休憩的綠地，不料近日卻遭人惡意丟棄大型家具，包括沙發與辦公椅，整片草地瞬間淪為「家具棄置場」，引發地方眾怒。

遭丟棄的廢棄物包括2張雙人沙發、1張單人沙發及數張辦公椅，直接橫躺在公園草皮上，與周圍綠意盎然的景觀形成強烈對比。當地民眾表示，一早到公園運動時，一度誤以為是有人送來供休憩的座椅，走近才發現沙發破損不堪，質疑亂丟者「有點故意」，刻意破壞環境。

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田中鎮清潔隊表示，4月26日接獲通報後隨即派員處理，由於現場周邊沒有監視器，難以追查行為人，目前已報警並將依《廢棄物清理法》追究責任。清潔隊指出，過往處理非法棄置大型垃圾案件，但多半發生在偏僻空地、林地或河岸，「第一次看到有人直接丟在觀光景點」，讓人相當傻眼。

清潔隊提醒，民眾若有大型家具需丟棄，可事先向清潔隊登記安排清運，費用依縣府規定收取，例如雙人沙發約200元即可處理，切勿貪圖方便隨意棄置，以免觸法並影響公共環境。

被丟棄沙發與辦公椅破損不堪，居民質疑亂丟者「有點故意」，刻意破壞環境，清潔隊獲報緊急清運。（田中清潔隊提供）

田中鎮「老樹公園」以百年夫妻樹聞名，擁有廣大綠地，是不少遊客造訪的打卡景點。（田中清潔隊提供）

田中鎮「老樹公園」，平時由社區志工維護環境整潔。（田中清潔隊提供）

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