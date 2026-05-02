今明高溫可達35度！ 連假後將迎首波梅雨鋒面

中央氣象署預報，3日晚間起到4日，將有首波梅雨鋒面報到，加上5日有華南雲雨區水氣，屆時影響全台有雨。（氣象署提供）

勞動節連假全台天氣穩定，中央氣象署預報指出，今（1日）高溫約32到33度，中南部可達35度，台東吹焚風更有機會衝到36度，但明週日（3日）晚間起，將有首波梅雨季鋒面報到，開始影響台灣，下週一將通過致各地降雨，屆時中部以北、宜蘭等地會有明顯短暫雨跟雷雨，致下週二鋒面通過後才轉穩定。

氣象署預報員劉沛滕表示，今、明2天的天氣大致穩定，氣溫較熱，有32到33度，明日氣溫更高，中南部可達35度，台東局部焚風到36度高溫；今日午後的山區也要留意雷陣雨，但好天氣到明晚起就開始變化。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕表示，今年首波梅雨鋒面將從明天週日晚間開始接近並影響台灣，下週一起鋒面通過，各地都有降雨情況，中部以北、宜蘭地區可能有明顯短暫雨跟雷雨，但即使下週二鋒面通過，仍有華南雲雨區的水氣影響全台下雨，西半部須留意局部雷雨，天氣仍不穩定。氣溫方面受降雨影響，北部高溫降至24到25度，清晨約21到22度。這波不穩定天氣會從明晚影響到下週二。

劉沛滕說，到了下週三之後，天氣恢復比較穩定，僅東半部地區有少部分降雨，其他大致多雲到晴，但山區午後仍有雷陣雨，也因鋒面已通過，氣溫也慢慢回升。

另劉沛滕提醒，受到天氣影響，金門、馬祖這2天比較容易起霧，因連假許多人出遊，要留意航班資訊以免受困離島。

中央氣象署預報2日到8日的氣溫變化。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法