為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北石碇迎桐花季 桐花步道賞翠綠梯田夾道浪漫五月雪

    2026/05/02 11:15 記者黃子暘／新北報導
    景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中。（新北市景觀處提供）

    景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中。（新北市景觀處提供）

    新北市石碇山區迎來桐花季，潔白桐花隨風飄落的浪漫模樣被譽為「五月雪」，市府綠美化環境景觀處林俊德指出，目前石碇桐花步道已進入最佳觀賞期，邀請民眾把握花期賞景，石碇桐花步道全長約435公尺，坡度平緩，適合輕鬆健行，且步道兩側還有茶園梯田層層堆疊，綠意盎然。

    景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，花色潔白淡雅，清新脫俗，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中，步道兩側茶園梯田層層堆疊，綠意盎然，民眾可由北宜公路與47-1線約9K處進入，鄰近明緣小棧與土地公廟，交通便利。

    景觀處指出，賞花之餘，也推薦順便到石碇千島湖一遊，欣賞湖光山色交織的壯麗景觀，或前往石碇老街品嚐豆腐、茶葉等美食，來一趟療癒系山城小旅行。

    景觀處補充，石碇多為山區步道，建議選擇天氣穩定時前往，並留意行走安全，新北市最新花況資訊，可追蹤Facebook「賞花快報」粉絲專頁。

    景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中。（新北市景觀處提供）

    景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中。（新北市景觀處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播