新北石碇迎桐花季 桐花步道賞翠綠梯田夾道浪漫五月雪

景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中。（新北市景觀處提供）

新北市石碇山區迎來桐花季，潔白桐花隨風飄落的浪漫模樣被譽為「五月雪」，市府綠美化環境景觀處林俊德指出，目前石碇桐花步道已進入最佳觀賞期，邀請民眾把握花期賞景，石碇桐花步道全長約435公尺，坡度平緩，適合輕鬆健行，且步道兩側還有茶園梯田層層堆疊，綠意盎然。

景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，花色潔白淡雅，清新脫俗，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中，步道兩側茶園梯田層層堆疊，綠意盎然，民眾可由北宜公路與47-1線約9K處進入，鄰近明緣小棧與土地公廟，交通便利。

請繼續往下閱讀...

景觀處指出，賞花之餘，也推薦順便到石碇千島湖一遊，欣賞湖光山色交織的壯麗景觀，或前往石碇老街品嚐豆腐、茶葉等美食，來一趟療癒系山城小旅行。

景觀處補充，石碇多為山區步道，建議選擇天氣穩定時前往，並留意行走安全，新北市最新花況資訊，可追蹤Facebook「賞花快報」粉絲專頁。

景觀處介紹，油桐樹花期多落在4月下旬至5月上旬，石碇區格頭里的桐花步道（風露嘴桐花步道）在花季期間總是籠罩在靜謐詩意的賞花氛圍中。（新北市景觀處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法