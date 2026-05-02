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    首頁 > 生活

    台南女警車禍亡效應 永康警加強取締大型車違規3天49件

    2026/05/02 11:11 記者劉婉君／台南報導
    永康警分局於4月29日至5月1日執行「取締違規砂石車及各型大貨車」3天專案勤務，共計取締49件違規，其中以違規停車27件最多。（警方提供）

    永康警分局於4月29日至5月1日執行「取締違規砂石車及各型大貨車」3天專案勤務，共計取締49件違規，其中以違規停車27件最多。（警方提供）

    台南女警鄭詠心上月28日騎車停等1輛違停校車時，遭後方騎機車的女大生追撞倒地後，命喪另輛遊覽車輪下。為了減少大型車衍生的交通事故發生憾事，永康警分局在4月29日至5月1日，連續3天執行「取締違規砂石車及各型大貨車」專案勤務，共計取締49件違規，其中以違規停車27件最多、超載15件、不遵守標誌7件。

    永康警分局交通組長葉敏旭表示，統計全年度大型車交通違規取締208件，日均取締2.5件，此次為期3天的專案執法，日均取締16件，取締成效高於年度日均數。

    葉敏旭指出，分局規劃組合警力，律定轄派出所於大型重車往來重要路段，實施定點守望，針對大型車交通違規加強攔查取締，今年迄今大型車肇事A1死亡交通事故零發生，未來也會規劃為常態性勤務作為，以保障民眾生命安全。

    永康警分局長洪宏榮表示，員警在攔查大型車輛時，也向駕駛宣導內輪差、駕車勿使用手機等安全觀念，宣導與執法並行，以期降低大型車事故的發生。

    分局呼籲，大型車因視野死角與內輪差影響肇事，用路人切記與大型車輛保持安全間隔與距離，養成防禦駕駛習慣，行近路口「慢、看、停」，切勿違規超速、超載及闖紅燈，以免釀事抱憾終身。

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