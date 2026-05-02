批高德地圖資料傳中國 陳為民嗆：這不叫導航叫「自願監控」

藝人陳為民發布影片質疑，「高德地圖」是拿你的「行蹤」去餵出來的數據，資料是回傳到對岸的伺服器，讓他直言「這個不叫導航，這叫自願監控」。（圖擷自IG）

中國導航APP「高德地圖」近期在台灣引發資安爭議，資深藝人陳為民昨更發布影片質疑，「高德地圖」是拿你的「行蹤」去餵出來的數據，資料是回傳到對岸的伺服器，讓他直言「這個不叫導航，這叫自願監控」。

「高德地圖」近期在台上架，標榜可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，數據資料更會回傳中國，引發資安爭議及國安疑慮。數發部日前更表示，中國高德地圖APP所蒐集資料可能不只分析整體社會型態，甚至可能是個別用戶生活型態，已將其送資安院檢測，檢視其是否有偷看、偷翻使用者的資料，或偷送資料到境外以及被做記號行為。

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藝人陳為民昨也在社群分享影片，指出高德地圖背後的隱憂，他在影片開頭就直言「高德地圖到底在紅什麼？」並指高德地圖在線上紅綠燈讀秒「神準到像是在通靈」，背後原理很單純，就是靠大數據，當成千上萬的用戶都開著它導航，它就能根據每台車停下來、起步的時間，精準推算出紅燈還有幾秒」，不過陳為民強調，要注意的是「最後這些資料，是回傳到對岸的是伺服器」。

陳為民強調，當大家正為不用抬頭看紅綠燈、覺得很爽的時候，「人家的伺服器已經標註好你幾點出門、去過哪間旅館，甚至連你家門口幾號，它都知道」，他也質疑「這個不叫導航，這叫自願監控」，並指「被數發部稱有國安疑慮，也不是沒有道理」。

陳為民也感嘆，「Google Maps 雖然會帶你繞路，但至少它不知道你家隔壁住誰」、「隱私換便利，為了省這幾十秒的紅燈，把行蹤雙手奉上，這筆買賣你覺得划算嗎？」

這則影片發布後引發網友熱議，網友紛紛表示「真沒必要為了紅綠燈的秒數出賣自己行蹤」、「這些資訊從軍人世家的嘴裡說出來感覺更有說服力」、「完全不想用高德地圖。那跟把自己的行蹤報給中共沒兩樣」、「這東西只有中國在用不是沒道理的」、「我不喜歡被監控的感覺」、「完全不想用，紅燈看信號就好」。

雖然也有帳號留言稱「現在台灣政府沒監控？自己技術差就找藉口」、「有差嗎，現在政府就在監控了啊，連你賴都在監控了，然後派警察去你家查水表大家忘了嗎」、「有差嗎？GOOGLE說沒有收集你的資訊你相信？」，但其他網友也質疑「一堆人在說其它app也會追蹤個人隱私，請問美國有要攻打臺灣？」、「真的有在監控跟查水錶的話，怎麼網路上反綠的文章跟留言還那麼多」、「你啥時被監控說出來聽聽」、「我以為你在臭習近平」、「假帳號不用拿任何證據出來指控，出來洗風向？」

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