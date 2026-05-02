閒置數十年木造宿舍將華麗轉身 打造西螺文化新亮點

西螺文昌國小舊宿舍是典型日治木造宿舍建築，縣府啟動修復工程，活化為鄉土語言、食農教育場域。（記者黃淑莉攝）

閒置數十年，雲林西螺文昌國小舊宿舍群修復工程啟動，預計明年4月完工，雲林縣府指出，未來將結合學校、社區活化為在地詔安客語文化傳承及食農教育場域。

文昌國小1900年（明治33年）創校至今126年，是西螺地區最早設立的學校，現址則是在1929年（昭和4年）遷至，舊宿舍群為日治時期校長及教職員居住宿舍，與校園比鄰，是校內最具歷史的建築群，也是西螺延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一。

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文昌國小校長廖妙英表示，舊宿舍群建築空間配置由南至北排列，反映當時校長與教員的職務層級關係，見證地方教育發展與聚落變遷歷程。

縣府文化觀光處副處長陳世訓指出，舊宿舍群由南、北二棟建築構成，總面積約92坪，為日治時期木造宿舍的工法技術，有編戶泥牆、傳統日式黑瓦、木製拉門及典型抬高式基礎，縣府在2015年3月登錄為歷史建築，經縣府與文昌國小向客家委員會爭取修復及活化補助，獲核定並補助3960萬元，縣府自籌配合款440萬，共計4400萬元啟動修復工程。

客委會副主委廖育珮日前參加開工典禮表示，雲林是全國詔安客族群分布最集中的地區之一，尤其西螺、二崙及崙背等3鄉鎮更是重要客庄據點，期待修復完工後與學校及在地社區結合，未來做為語言與文化教育場域，深化客庄文化傳承與扎根。

陳世訓說，修復工程將依循文化資產保存相關規範，妥善保留原有建築形式、材料及空間紋理，同步進行結構補強與安全改善措施，預計明年4月完工。

文昌國小表示，未來北棟規劃為食農教育與鄉土語言教室，南棟則作為時光廊道及會議空間，並結合戶外學習平台與階梯教室設計，形塑多元教學場域。

西螺文昌國小舊宿舍是典型日治木造宿舍建築，閒置數十年，修復工程啟動，預計明年4月完工。（記者黃淑莉攝）

西螺文昌國小舊宿舍是典型日治木造宿舍建築，閒置數十年，修復工程啟動，預計明年4月完工。（記者黃淑莉攝）

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