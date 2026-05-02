網紅餐廳遭爆虐犬！拖行、腳踢全被拍 苗縣府裁罰最高7.5萬

苗栗縣動防所人員與獸醫師現場評估犬隻。（圖由縣府提供）

苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳被媒體報導涉及長期不當對待犬隻。對此，縣府動物保護防疫所今（2）日表示，此事件為民眾於網路披露，所方人員獲悉後已於4月2日會同警方前往現場稽查，經查影像內容屬實，已依動物保護法裁處最高7萬5000元罰鍰，並啟動後續跨縣市追蹤管理機制。

動防所說明，民眾於4月1日透過社群平台提供檢舉影像，內容涵蓋2023年至2025年間共4段不同時間紀錄，畫面顯示陳姓飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲椅子及腳踢等行為，已明顯逾越合理管教範圍。

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動防所表示，所方人員當下立即追查發現飼主及犬隻設籍均在台中市，犬隻平時於台中飼養，營業期間始載運至苗栗西湖鄉使用，現場查有10隻黃金獵犬，均已完成晶片植入及絕育。

動防所指出，經獸醫師現場評估，犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，未出現明顯畏縮反應。而陳姓飼主則稱，犬群間偶有因位階產生衝突，為即時分開犬隻而採取較大動作控制，同時坦承影像中相關行為確為他所為。

動防所綜合相關事證認定，飼主行為已違反《動物保護法》第5條不得傷害動物之規定，並依同法第30條裁處最高額度罰鍰；另考量現場犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置之程度，暫不予沒入，將持續列管追蹤。

動防所已就該餐廳營業場所辦理不定期稽查，並已函請台中市動物保護機關就犬隻實際飼養地進行訪查，透過跨縣市合作機制，確保動物福利及飼養管理符合規範。

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