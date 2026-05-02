改善積淹水沉痾 台南永康探索公園滯洪池預計7月動工

為了解決困擾地方已久的積淹水問題，台南永康探索公園設計乾式滯洪池工程，預計7月動工。（記者劉婉君攝）

台南市永康區永康里中山北路、永華路及永明街一帶，每遇驟降豪大雨易淹水，在中央補助約1億4000萬元之下，探索教育公園將設置乾式滯洪池，改造成為結合休閒與防洪的共融場域，預計7月動工。永康區公所也盤點施工期間可以替代的運動空間，供民眾參考。

探索教育公園滯洪池計畫設置1.1萬立方公尺滯洪空間，可容納350毫米/24小時的大豪雨等級降雨量，於洪峰過後2至3小時內排空滯留的洪水，滯洪池平時不蓄水，池內綠地空間可供休閒使用，結合地形建置全年齡共融式遊戲場。公園內超過400棵樹木，除了枯死、斷裂及有落果安全疑慮的樹種，有6至7成將保留，後續也會補植台灣原生種的樹種，遊憩設施也會增加。該案目前正在設計中，規劃工期425個日曆天，預計7月動工、明年9月完工。

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基於安全考量，施工期間探索公園周邊將以圍籬隔開，外圍的紅磚步道則不受影響。不過，由於探索公園平時每天都有許多民眾前往運動，相關的因應也受到不少人關心，水利局與規劃單位近日2度到地方召開說明會，當地及周邊的永康、北興、崑山、西灣里等里長、多位市議員及許多民眾出席。

與會的里長及多位市議員均支持設置乾式滯洪池，以改善困擾當地居民以久的積淹水問題。

至於施工期間的替代運動空間，公所則盤點提供包括相鄰的永康社教中心廣場與公兒4-5，以及鄰近的西灣里滯洪池公園、西灣里內其他3處公園、原永康砲校開放區、龍中公園等。

永康區公所盤點探索公園施工期間周邊可替代的運動空間，提供民眾參考。（記者劉婉君攝）

水利局與規劃單位針對探索公園設計滯洪池計畫，到地方召開第2次說明會。（記者劉婉君攝）

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