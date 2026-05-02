多元AI工具培養數位力！ 北市青年學堂文書大師課免費上

台北市政府青年局青年學堂推出「數位力」系列課程，邀請「全國最會教 Word 」的林孟彥教授，以及擁有25年經歷的數據科學家尹相志技術長等5位業界專家，從實務應用出發，協助青年提升數位操作效率，讓工具真正成為工作與生活的神隊友。（北市青年局提供）

利用AI工具加乘生產力，已成為青年學習與工作中不可或缺的重要能力。台北市政府青年局青年學堂推出「數位力」系列課程，邀請「全國最會教 Word」的林孟彥教授，以及擁有25年經歷的數據科學家尹相志技術長等5位業界專家，從實務應用出發，協助青年提升數位操作效率，讓工具真正成為工作與生活的神隊友。

青年局表示，「青年學堂」系列課程，以「青年十力」為年度主軸，繼好評如潮的「理財力」與「旅遊力」後，此次新推出「數位力」系列課程，聚焦於培養青年在日常情境中靈活運用工具的能力，透過系統化的學習方式，協助青年理解不同工具的應用邏輯，進而提升資訊整理、任務執行與問題解決的效率；課程設計以「實際可用」為核心，讓青年在面對多元數位工具時，能做出適合自己的選擇與運用，建立穩定且具彈性的數位應用能力。

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本次系列課程特別邀請多位業界專家授課，包括由林孟彥教授「Office 文書效率術」學習優化文件處理流程；魏美棻老師「Gemini×Google 智慧整合」，認識如何運用 AI 搞定信件撰寫與行程規劃；尹相志技術長「不寫程式，也能做出程式：Vibe Coding 入門」，學會運用AI完成基礎程式應用，將想法轉化為具體成果；李其縵老師「NotebookLM 資料整理術」，瞭解如何建立高效率的知識整理方式；以及鍾曉雲老師「AI 影音創作體驗」，透過AI工具完成腳本、影像與聲音整合快速產出數位內容，期待透過不同面向的數位專業學習，協助青年全面提升數位工具應用能力。

青年局指出，當數位工具有效融入日常工作與生活，不僅能提升效率，也能強化面對變動環境的應變能力。期盼藉由這次的「數位力」系列課程，幫助青年將工具轉化為可立即運用的能力，進一步將這份數位素養延伸至生活的各個層面。更多課程資訊與報名方式已公布於台北市政府青年局官網與社群平台，歡迎有興趣的青年朋友踴躍參加，一起將數位工具轉化為實際可用的即戰力。

本次系列課程特別邀請多位業界專家授課。（北市青年局提供）

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