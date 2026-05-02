景福宮慶祝母親節活動 歡樂聲此起彼落

景福宮慶祝母親節活動，安排各項互動活動，現場歡樂聲不斷（景福宮提供）

母親節將至，有桃園大廟之稱的景福宮，昨舉辦「感恩五月・母親節系列活動」，除了下午「我愛媽咪・親子嘉年華會」，晚上還有「感恩晚會」，重頭戲是社區才藝觀摩競賽，共有桃園區20個里媽媽團體熱情參與，各隊使出渾身解數，從舞蹈編排、華麗服裝到創意道具，舞台魅力十足，最後中信里羅碧珍舞蹈團、南門里愛跳舞舞蹈班、大興里美杜莎舞蹈團獲得前三名。

「我愛媽咪・親子嘉年華會」以親子互動為主軸，規劃幸福花束DIY、精彩舞台演出、氣墊遊戲區及人氣米蛋糕分享等，也讓大小朋友笑聲此起彼落；活動中，景福宮主委簡征潭致贈康乃馨給所有媽媽，提前獻上母親節祝福，副市長蘇俊賓、立委萬美玲到場同樂並體驗花束DIY。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓致詞時提到，200多年前雖然沒有美術館、活動中心等場館，但景福宮的廟埕，就是桃園當時的重要的藝術中心與休閒活動場域，不僅承載信仰，也是展示大師匠藝與民眾聯絡感情的文化中心。

蘇俊賓也說，「武陵」地名的典故，源自清代總兵「武隆阿」，其題字的匾額至今仍懸掛在景福宮內，此外許多文資例如匾額、人物托寶造型燭台等都公告指定為古物，藝術價值十分精采。

景福宮慶祝母親節活動，安排各項互動活動，現場歡樂聲不斷（景福宮提供）

景福宮慶祝母親節活動，其中社區才藝表演，由媽媽們組成團體表演，各具特色。（景福宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法