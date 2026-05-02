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    首頁 > 生活

    勞動節連假第2天仍有出遊車潮 國道客運優惠最高打6折

    2026/05/02 10:37 記者吳柏軒／台北報導
    交通部高公局預估2日國道中部地區車多路段。（高公局提供）

    交通部高公局預估2日國道中部地區車多路段。（高公局提供）

    今（2日）為勞動節連假第2天，全國各地國道、省道多處景區塞車，國道車流為平日1.2倍，塞車路段到晚間7點半逐漸紓解；省道有14處壅塞，如八里、阿里山、關廟、鳳山等；西部國道客運昨疏運11萬多人次，交通部建議民眾多加利用，連假有85折，再加TPASS 2.0優惠，最高可享6折。

    交通部高速公路局統計，昨日國道交通量為114.5百萬車公里，達平日1.2倍，其中國5有3.2百萬車公里；今日截至上午7點的交通量為8.6百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里。預判今日上午重點壅塞路段，為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

    高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12點後出發，國5南向用路人建議於下午5點後出發；另西部北向建議南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發，國5北向建議於9點前出發，已祭出多項疏導措施，如部分匝道封閉或儀控、高乘載管制、單一費率、0點到5點暫停收費，開放路肩、替代道路等。

    交通部公路局則掌握省道情形，昨有14處路段車多壅塞；今日預估易壅塞路段，包含：台2線萬里-大武崙雙向、福隆路段西向、台2線及台2乙線關渡-淡水雙向、台3線古坑-梅山雙向、台9甲線新店-烏來雙向、台18線接國3中埔交流道路段雙向、台21線日月潭路段南向、台61線鳳鼻-香山雙向、中彰大橋路段北向、台64線接國3中和交流道路段東向、台65線接國3土城交流道路段南向、台74線快官路段西向、霧峰路段雙向、台86線歸仁交流道路段東向、仁德系統路段雙向。

    公路局也統計，西部國道客運共計行駛5609班次，疏運11萬2569人，連假已推出85折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2到3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，民眾可多加利用。

    勞動節連假第2天，國道北部區域易壅塞路段。（高公局提供）

    勞動節連假第2天，國道北部區域易壅塞路段。（高公局提供）

    勞動節連假第2天，交通部高公局提供南部地區國道路況預判。（高公局提供）

    勞動節連假第2天，交通部高公局提供南部地區國道路況預判。（高公局提供）

    交通部高公局整理勞動節連假各項交通疏導措施，民眾上路前可查閱並避開重點壅塞路段。（高公局提供）

    交通部高公局整理勞動節連假各項交通疏導措施，民眾上路前可查閱並避開重點壅塞路段。（高公局提供）

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