宜蘭蘇澳補助長者做假牙 搶頭香阿北露白齒笑呵呵

宜蘭蘇澳補助長者做假牙，搶得頭香的鎮民陳東晟露出白齒笑呵呵！（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮公所今年3月起，開辦鎮內65歲以上弱勢長者假牙補助，最高補助新台幣4萬元。搶得頭香的阿北陳東晟，歷經2個月的申請與製作，終於順利裝上整口新牙。蘇澳鎮長李明哲特地登門賀喜，讓他露出潔白牙齒笑呵呵，直呼滿意！

為保障長者口腔健康與生活品質，蘇澳鎮今年新增20名65歲以上弱勢長者假牙補助。李明哲說，期盼這項政策能讓長輩不再因經濟考量而犧牲口腔健康，幫助他們重新找回自信笑容與進食的樂趣。

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蘇澳鎮公所社會課長吳婉貞補充，雖然名額已登記額滿，但申請者仍需經醫師評估是否能夠施作；若經判定不適合，名額將釋出，並由候補名單依序遞補。此外，每人補助上限4萬元，部分長者若施作費用較低，剩餘款項累積達足額後，公所將再增加補助名額。

鎮長李明哲也特地前往率先完成假牙製作的鎮民陳東晟、蘇陳貴子家中道賀，並分別送上慶生與母親節蛋糕，祝賀兩人喜獲新牙、重啟咀嚼功能，終於能擺脫長年牙口不佳的困擾，重新感受細細品嚐美食的好滋味。

獲3.5萬元假牙補助的陳東晟說，裝上潔白新假牙後，整個人變得更有自信，不僅重拾笑顏，還找回吃東西的樂趣，剛好又碰上家有喜事，近日將陪同兒子北上提親，有了這口新牙，與未來親家及兒媳見面時，終於可以大方露齒微笑，留下充滿喜悅的合影。

蘇澳鎮長李明哲（左1）關心長者陳東晟裝假牙的狀況。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮長李明哲（左1）至鎮民陳東晟家中送上生日蛋糕。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮長李明哲（右2）前往鎮民蘇陳貴子（左2）家中賀喜。（蘇澳鎮公所提供）

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