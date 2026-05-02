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    首頁 > 生活

    帶動節慶買氣 台南傳統市場接力送康乃馨、促銷券

    2026/05/02 10:28 記者王姝琇／台南報導
    母親節系列活動首站於佳里區佳里中山市場開跑，消費就送精美康乃馨。（台南市政府提供）

    母親節系列活動首站於佳里區佳里中山市場開跑，消費就送精美康乃馨。（台南市政府提供）

    迎接溫馨母親節，台南市規劃「溫馨五月．市場促銷活動」。5月3日起，由佳里中山市場、和順市場、東菜市市場、文華市場、學甲市場接力開跑，邀民眾帶著家中「女神」逛市場、買食材，感受傳統市場的人情味。

    市長黃偉哲表示，市府持續推動市場轉型與優化，希望透過母親節系列活動，協助攤商提升品牌曝光與銷售績效，讓民眾採買日常所需時，亦能感受到節慶喜悅，歡迎大家趁著五月佳節，陪媽媽到市場走走，發掘隱藏在攤位間的驚喜與美味。

    經發局長張婷媛說明，母親節慶祝活動接力登場，5月3日佳里中山市場消費即送康乃馨；4日在和順市場、7日在東菜市、8日在文華市場，依序辦理「發放促銷券」的實質回饋活動；9日則在學甲市場推行減塑集點換感恩券活動，限量100份。

    領取促銷券可直接於市場內合作攤位消費抵用，部分場次現場亦準備康乃馨致贈。市場處代理處長林士群表示，無論是日常採買或節慶促銷，都顯見台南傳統市場具備多元彈性的經營優勢，未來將持續辦理各類活動，協助攤商精進經營特色。

    中西區東菜市跨越百年風華，母親節推促銷活動活絡買氣。（台南市政府提供）

    中西區東菜市跨越百年風華，母親節推促銷活動活絡買氣。（台南市政府提供）

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