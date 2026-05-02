賞花變傷花！彰化虎山巖金針花海爆人潮 有人踩花又採花

花壇虎山巖金針花海進入盛開期。（記者劉曉欣攝）

說好的公德心？今年勞動節連假，讓彰化縣花壇虎山巖金針花賞花人潮大爆滿，卻也發生民眾不聽勸，為了拍美照，硬是把金針花「踩」在地上，或是直接摘「採」金針花，讓人大嘆賞花也要有品味！

花壇虎山巖委員葉尚雯表示，今年金針花況非常好，加上勞動節連假的天候大好，昨天、今天都人潮爆滿，遊覽車、轎車都擠滿停車場，還有人騎自行車來賞花，來自全國各地的人，都搶著到來賞花，因為連停車費、門票都省下來了。

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但因為人多，也連帶出現公德心問題，葉尚雯說，明明就有設最佳拍照點，但因為人多，大家都要拍美照，造成有人就自創景點，「踩」著金針花拍照，就為了把滿滿的花海拍進去。還有人「採」花來拍照，只為了打卡美拍，真的讓人看不下去，但除非第一時間去制止，不然根本無法盯住全場，只能看到被踩踏或是丟棄在地金針花，讓人非常難過。

花壇虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，以台東7號為主角，因為不必遠赴東部，加上交通方便，一推出就轟動，年年都創造人潮。

花壇虎山巖金針花海，有的被人踩在地上，有的被採摘拍照後丟在地上。（記者劉曉欣攝）

花壇虎山巖金針花海，不敵人潮的搶拍美照，直接把花踩在地上。（記者劉曉欣攝）

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