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    首頁 > 生活

    驚喜補償！ 嘉義竹崎義隆村從粉紅浪漫轉身金針花海

    2026/05/02 10:03 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣竹崎鄉義隆村美不勝收的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎鄉義隆村美不勝收的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    告別了粉紅浪漫，迎來金黃燦爛！曾以花旗木海聞名的嘉義竹崎義隆村「阿拉伯粉紅村」，今年雖因風災讓花旗木花況不如以往，但村長葉志紘3年前種下的3萬株金針花接力盛開，橘澄澄花朵與翠綠山坡交織形成美麗圖畫 。村長葉志紘說「花旗木被老天收走，但老天又還給我們一片金針花海。」

    綽號「阿拉伯」義隆村長葉志紘2012年打造家鄉景觀，陸續栽植超過3000株花旗木，每年清明前後盛開，村落染上夢幻粉紅，吸引遊客朝聖，博得「阿拉伯粉紅村」美名。 葉志紘3年前為延續義隆村的花海美景，開始在5分地山坡地種植約3萬株的金針花。

    由於花旗木去年受丹娜絲颱風重創，不少樹木折損，今年花況不佳，並未舉行粉紅花海祭。不過金針花海3年有成，盛開中金黃色花朵鋪滿山頭，遠看如同一條流動的金色地毯，與翠綠山景交織成壯麗畫面，讓義隆村從「粉紅村」華麗轉身為「金黃花村」。

    義隆村金針花季今天上午開幕，園區免費開放，5月9日、16日、23日上午10點到12點舉辦音樂會，下午1點到3點規劃DIY體驗，讓遊客不只賞花，也能沉浸在悠閒的鄉村藝文氛圍中。

    葉志紘強調，金黃花浪隨風搖曳映照5月暖陽，也為母親節增添溫馨氛圍。誠摯邀請遊客們牽著媽媽的手，攜手走進這片溫柔燦爛的花海，留下最動人的初夏回憶。

    嘉義縣竹崎鄉義隆村美不勝收的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣竹崎鄉義隆村美不勝收的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    令人目不暇給的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    令人目不暇給的金針花海。（記者蔡宗勳攝）

    鮮艷奪目的金針花。（記者蔡宗勳攝）

    鮮艷奪目的金針花。（記者蔡宗勳攝）

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