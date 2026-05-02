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    首頁 > 生活

    合歡山高山杜鵑大爆發 浪漫迷人花海美不勝收

    2026/05/02 09:47 記者張協昇／南投報導
    合歡東峰入口處玉山杜鵑大爆發，粉紅與雪白杜鵑花開滿山坡。（記者張協昇攝）

    合歡東峰入口處玉山杜鵑大爆發，粉紅與雪白杜鵑花開滿山坡。（記者張協昇攝）

    合歡山高山杜鵑大爆發，小奇萊山、合峰東峰入口與合歡尖山的王山杜鵑近日開得滿山滿谷，一叢叢白色或粉紅花朵點綴在山林間浪漫迷人、美不勝收，勞動節連假吸引不少民眾前往賞花。惟合歡山停車位有限，花季假日更是一位難求，目前已實施高承載管制，警方呼籲上山賞花民眾最好搭載大眾運輸工具。

    合歡山國家森林遊樂區，一年四季呈現不同風情，4至6月迎來高山杜鵑花季，小奇萊山、合峰東峰入口、合歡尖山與石門山的玉山杜鵑已盛開。一朵朵花形如同鈴鐺的玉山杜鵑，有清新雅緻的白色、也有嬌豔動人的粉紅色系，還有粉紅、雪白花交錯，密密麻麻開在山坡上，將整片山林妝點得如夢似幻，在藍天白雲與遠方層層青翠山巒映襯下，成為台灣高山季節限定的絕美風景。

    台14甲線合歡山公路路幅狹小彎曲，且山區停車位有限，為避免賞花車潮塞爆，台14甲線18k翠峰至41.5k大禹嶺路段，每逢假日上午6時至11時已實施高承載制，小客車須承載3人以上才能通行，持續至6月14日。

    仁愛警分局指出，目前假日上合歡山賞花人車相當多，進入合歡山遊客中心停車場車輛大排長龍，不少民眾插隊或路邊違規停車，影響交通，警方已派員加強取締，呼籲民眾還是儘量搭載大眾運輸工具上山，才能盡興賞花。

    合歡東峰山坡上開滿花色雪白的玉山杜鵑，吸引遊客賞花拍照。（記者張協昇攝）

    合歡東峰山坡上開滿花色雪白的玉山杜鵑，吸引遊客賞花拍照。（記者張協昇攝）

    合歡山玉山杜鵑盛開，在藍天白雲與層層青翠山巒映襯下浪漫迷人。（記者張協昇攝）

    合歡山玉山杜鵑盛開，在藍天白雲與層層青翠山巒映襯下浪漫迷人。（記者張協昇攝）

    小奇萊山朵朵花形似鈴鐺的玉山杜鵑綻放，模樣嬌豔動人。（記者張協昇攝）

    小奇萊山朵朵花形似鈴鐺的玉山杜鵑綻放，模樣嬌豔動人。（記者張協昇攝）

    合歡尖山滿開的玉山杜鵑美豔動人。（記者張協昇攝）

    合歡尖山滿開的玉山杜鵑美豔動人。（記者張協昇攝）

    合歡山遊客中心停車位有限，等候進入停車場的賞花車潮大排長龍。（記者張協昇攝）

    合歡山遊客中心停車位有限，等候進入停車場的賞花車潮大排長龍。（記者張協昇攝）

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