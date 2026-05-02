助攻觀光競爭力 高市觀光局獲台灣同志職場友善認證

觀光局長高閔琳率隊參加第16屆高同遊。（觀光局提供）

高市觀光局首度參與第二屆台灣同志職場友善指標評比，在職場承諾等五大面向獲認證，觀光局長高閔琳認為，性別友善將轉化為城市觀光競爭力。

第二屆台灣同志職場友善指標由台灣同志諮詢熱線協會、台灣彩虹平權大平台協會舉辦，吸引63家企業與組織參與，其中59家獲得認證；高市觀光局在職場承諾、制度與福利、內部社群與支持系統、內部訓練與宣導以及對外影響五大面向，全面展現具體成果、榮獲認證肯定。

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高閔琳說，性別平權應從營造多元共融友善職場與組織內部做起，觀光局不僅在局內積極推動多元性別平權與性別主流化政策、營造婦女與同志友善職場環境，更以高雄國際觀光發展長期規劃為目標，積極輔導民間觀光旅宿業者共同打造性別友善觀光環境。

她進一步提及，市府近年持續強化制度基礎，包括於行政中心升起彩虹旗、訂定防治職場霸凌機制、成立性別平等專責單位等，從制度面深化支持力道。

觀光局日前推出全國首創「性別友善旅宿輔導認證計劃」、成功輔導60家高雄飯店旅宿，榮獲行政院金馨獎性別平等創新獎，這次參與「台灣同志職場友善指標評比」也展現亮眼成果。

具體作為與成果包括建置全國首個官方「性別友善旅宿專區」，於觀光工程與空間營造融入友善設施如哺乳室、性別友善廁所、提高女廁比例、於男廁設置尿布台，關注月經貧窮，在風景區與旅遊服務中心提供免費生理用品。

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