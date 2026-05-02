把握好天氣！明晚鋒面雷雨連轟2天 北台灣轉濕涼

天氣風險公司表示，週六至週日日間台灣處於東南風轉西南風環境，各地大多維持多雲到晴，僅東南部與恆春半島有零星降雨。（資料照）

週末假期出遊要抓緊好天氣尾巴！天氣風險公司表示，週六至週日日間台灣處於東南風轉西南風環境，各地大多維持多雲到晴，僅東南部與恆春半島有零星降雨。北部及東北部約22至32度，中南部高溫則上看33度，日間感受溫暖偏熱。不過，午後山區仍有局部短暫雷陣雨，提醒民眾上山務必攜帶雨具並注意行車安全。

天氣風險公司分析師黃國致今於臉書粉專發文指出，週日夜晚起至週一（4日），受鋒面通過及後續東北季風增強影響，全台天氣將出現劇烈轉折。中部以北及東北部將轉為多雲到陰，並伴隨局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有也有短暫陣雨或偶有雷雨發生。

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溫度方面，中部以北與東部將明顯轉涼，高溫將降至24至26度，溫差感受極為顯著，中南部及東南部則受影響較小，高溫仍能維持在30度以上。

週二（5日）東北季風減弱，但受華南雲雨區東移影響水氣仍多，西半部降雨機率高，局部有短暫陣雨，北部及東部地區仍偏涼。預計要到週三（6日）至週五（8日），環境轉為高壓迴流，偏東到東南風帶動氣溫逐漸回升，除了東部與恆春半島有短暫陣雨，其他地區大致多雲到晴。

此外，今、明（2、3日）金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島民眾需留意航班資訊；明日東南部地區則有焚風發生機率，民眾需慎防高溫。週一、二（4、5日）受風力增強影響，台灣海峽及東部海域風浪較大，海邊活動與海上作業務必注意安全。

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