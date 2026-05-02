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    首頁 > 生活

    嘉縣序大福氣啦！持敬老卡全民運動館免費辦卡 再送健身體驗券

    2026/05/02 09:29 記者蔡宗勳／嘉義報導
    斥資1億8479萬餘元興建的嘉義縣水上鄉全民運動館。（記者蔡宗勳攝）

    斥資1億8479萬餘元興建的嘉義縣水上鄉全民運動館。（記者蔡宗勳攝）

    為鼓勵長輩們多運動健身，嘉義縣政府社會局今年首度與水上鄉全民運動館合作，推出老人專屬「公益卡優惠措施」，凡持有敬老卡者至水上全民運動館辦卡，不僅免工本費，更加贈健身房體驗券，可以體驗專業設施，希望老人帶著敬老卡跟上時代運動健身潮流。

    嘉義縣社會局表示，這次攜手水上鄉全民運動館推出老人公益卡優惠措施，年滿65歲長輩都可以到全民運動館櫃台申辦，要攜帶敬老卡、身分證、健保卡、2張1吋照片及個人印章，填寫資料就可免費辦卡，長者們可以結伴參與，互相勉勵培養規律運動習慣，藉以提升肌力與心肺功能，活得健康有活力。

    斥資1億8479萬餘元興建的水上鄉全民運動館為嘉義縣第一座公辦運動館，設置多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場，以ROT方式委託民間經營，辦理韻律有氧、瑜珈、TRX及健身課程等多項課程。

    斥資1億8479萬餘元興建的嘉義縣水上鄉全民運動館。（記者蔡宗勳攝）

    斥資1億8479萬餘元興建的嘉義縣水上鄉全民運動館。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉全民運動館以ROT方式委託民間經營。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉全民運動館以ROT方式委託民間經營。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉全民運動館健身房。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉全民運動館健身房。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉全民運動館健身房。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉全民運動館健身房。（記者蔡宗勳攝）

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