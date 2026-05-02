甜度達15度！ 屏東極品紅寶石蓮霧限量上市

屏東極品紅寶石蓮霧限量上市。（記者葉永騫攝）

屏東縣好菓子合作社果農阿華栽種蓮霧10餘年，經過不斷的研究栽培技術，以網室栽培種出極品紅寶石蓮霧，甜度高達15度，比一般的蓮霧更甜更脆，但今年受到雨水影響，產期只有短短15天、因產量少市面上很難買到，宅配還限量訂購。

農民阿華表示，極品紅寶石蓮霧每年僅採收二季，每一梯次產期的極品紅寶石蓮霧，光是宅配訂單就滿檔，市面很少見，10幾年前他因為遇到一位種植蓮霧的前輩，協助購買種苗，當時砲彈蓮霧的種苗一株80元，其他不同品種的蓮霧種苗每株高達500元，當時經過前輩的指導傳授栽培技術，近年他多次的改進，生產出的蓮霧相當好吃，一般蓮霧的甜度介於12至14度，但極品紅寶石蓮霧可以達到15度以上，又甜又脆的滋味，讓人一口接一口，也讓吃過的客戶每年都提早下單預購，近日因為下雨，很容易造成蓮霧落果，預估今年產期縮短為15天，產量更少。

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阿華今年為了相挺屏東縣好菓子合作社，第一季產期特別開放10斤裝50盒、5斤裝50盒給好菓子合作社販售，限量只有100盒，售完為止，極品紅寶石蓮霧宅配訂價10台斤裝約40粒為1550元（含冷藏運費）、5斤裝約20粒850元（含冷藏運費），洽詢電話為0926474671黃經理。

屏東極品紅寶石蓮霧樹上已結實累累。（記者葉永騫攝）

屏東極品紅寶石蓮霧甜度更高、更好吃。（記者葉永騫攝）

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