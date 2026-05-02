美國會計師辭高薪工作來台任教 在動物之家發現最美人文風景

來自美國紐澤西州的傑西（Jesse）2022年來台轉任美語教師，更在板橋動物之家擔任志工。（新北市動保處提供）

新北市府板橋動物之家週日經常有一位外籍男子在犬舍與運動區之間穿梭，陪伴收容動物散步，動物保護防疫處長楊淑方介紹，這位志工是來自美國紐澤西州的傑西（Jesse），因為厭倦單調生活，辭去高薪會計師的工作，2022年來台轉任美語教師，9個月前透過網路得知志工招募訊息，毅然加入志工行列；他也把生命教育帶進教育裡，把語言課轉化為深刻生命教育，引導學生學習觀察動物行為並理解其情緒。

傑西表示，剛擔任志工時，對收容環境與犬隻狀況感到陌生又心疼，但在一次次陪伴與互動中，他逐漸理解每隻狗背後的故事；他固定每週日到場服務，帶收容犬隻散步、安撫犬隻情緒，也在這段時間結識許多台灣志工朋友，更讓他中文聽說能力大幅提升。

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他也分享，在動物之家經常看見台灣家長帶著孩子，輕聲細語地學習如何與犬隻接觸，這樣小心翼翼守護生命畫面，是他眼中台灣最溫暖美麗人文風景線；傑西也認為，教育不只是知識傳遞，更是愛心的散播，盼藉由自己的分享，讓更多人學會溫柔對待生命。

動保處補充，動物之家收容的流浪犬多半曾歷經流離與不安，但依然保有善良本性，志工持續陪伴與互動，能降低牠們對人的警戒心，進而提升被認養的機會，新北市8所動物之家長期仰賴志工投入協助照護與推廣生命教育，歡迎民眾洽詢動保處加入志工行列。

來自美國紐澤西州的傑西（Jesse）2022年來台轉任美語教師，更在板橋動物之家擔任志工。（新北市動保處提供）

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