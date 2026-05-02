為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫學系高材生學認輸 楊令瑀以挫折教育打造韌性醫師

    2026/05/02 09:28 記者林曉雲／台北報導
    陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀（左一），深耕醫學教育30多年，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（教育部提供）

    陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀（左一），深耕醫學教育30多年，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（教育部提供）

    醫學系學生多是一路名列前茅的佼佼者，但進入醫學院後，面對高手如雲的環境，反而容易因「不再是第一名」而陷入焦慮。國立陽明交通大學醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，深耕醫學教育30多年，選擇用不一樣的方式教學生、要先學會「認輸」，去年拿下師鐸獎，再獲教育部肯定為「教育家人物典範」。

    楊令瑀觀察，這些高度自律的學生，往往也是最害怕失敗的一群人。她認為，教育的關鍵不只是追求成功，而是陪伴學生在進入職場前，學會如何面對挫折。她常在課堂分享自己年輕時的低潮，例如剛當住院醫師時，因不擅人際溝通，升任主治醫師之路並不順利，甚至一度想放棄。這些「不完美」的經驗，反而讓學生更有共鳴，也理解再優秀的人都可能跌倒。

    在教學上，她以「臨床推理」與「醫學人文」為核心，每週安排兩項臨床教學：一是邀請慢性病童與家長進入教室，分享疾病如何影響生活；二是帶領學生討論新個案，從蒐集資訊到做出診斷，訓練邏輯思考。她常提醒學生：「我不期待你們一開始就對，但要知道自己是怎麼做出這個判斷。」

    面對習慣追求快速與精準的年輕世代，楊令瑀不斷強調「傾聽」的重要。有學生曾抱怨，為何要花時間聽病人講「五四三」，她直言：「醫療沒有五四三，不花時間關心，病人就不會信任你。」她也笑說，小兒科醫師面對的，往往不是不會說話的孩子，而是焦慮的家長，真正的醫療，是對「人」的理解與陪伴。

    除了教學，她也投入學生輔導，曾協助一名有先天身體障礙的醫學生度過多次中斷學業危機。在與家長與心理師合作下，提供學習與環境支持，並鼓勵學生將自身經驗轉化為同理心，最終順利取得醫師執照。

    儘管溫暖，楊令瑀在專業上卻不妥協。曾有實習生因頻繁缺席查房，她仍堅持給予延後畢業處分，強調醫療關乎病人安全，不能放水。最終學生也在補足訓練後順利通過國考。在楊令瑀眼中，教育不是淘汰，而是承接。她相信，唯有學會面對失敗，才能在臨床現場走得長遠，成為真正值得信賴的醫師。

    陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（教育部提供）

    陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播