醫學系高材生學認輸 楊令瑀以挫折教育打造韌性醫師

陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀（左一），深耕醫學教育30多年，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（教育部提供）

醫學系學生多是一路名列前茅的佼佼者，但進入醫學院後，面對高手如雲的環境，反而容易因「不再是第一名」而陷入焦慮。國立陽明交通大學醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，深耕醫學教育30多年，選擇用不一樣的方式教學生、要先學會「認輸」，去年拿下師鐸獎，再獲教育部肯定為「教育家人物典範」。

楊令瑀觀察，這些高度自律的學生，往往也是最害怕失敗的一群人。她認為，教育的關鍵不只是追求成功，而是陪伴學生在進入職場前，學會如何面對挫折。她常在課堂分享自己年輕時的低潮，例如剛當住院醫師時，因不擅人際溝通，升任主治醫師之路並不順利，甚至一度想放棄。這些「不完美」的經驗，反而讓學生更有共鳴，也理解再優秀的人都可能跌倒。

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在教學上，她以「臨床推理」與「醫學人文」為核心，每週安排兩項臨床教學：一是邀請慢性病童與家長進入教室，分享疾病如何影響生活；二是帶領學生討論新個案，從蒐集資訊到做出診斷，訓練邏輯思考。她常提醒學生：「我不期待你們一開始就對，但要知道自己是怎麼做出這個判斷。」

面對習慣追求快速與精準的年輕世代，楊令瑀不斷強調「傾聽」的重要。有學生曾抱怨，為何要花時間聽病人講「五四三」，她直言：「醫療沒有五四三，不花時間關心，病人就不會信任你。」她也笑說，小兒科醫師面對的，往往不是不會說話的孩子，而是焦慮的家長，真正的醫療，是對「人」的理解與陪伴。

除了教學，她也投入學生輔導，曾協助一名有先天身體障礙的醫學生度過多次中斷學業危機。在與家長與心理師合作下，提供學習與環境支持，並鼓勵學生將自身經驗轉化為同理心，最終順利取得醫師執照。

儘管溫暖，楊令瑀在專業上卻不妥協。曾有實習生因頻繁缺席查房，她仍堅持給予延後畢業處分，強調醫療關乎病人安全，不能放水。最終學生也在補足訓練後順利通過國考。在楊令瑀眼中，教育不是淘汰，而是承接。她相信，唯有學會面對失敗，才能在臨床現場走得長遠，成為真正值得信賴的醫師。

陽明交大醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀，獲教育部肯定為「教育家人物典範」。（教育部提供）

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