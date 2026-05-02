今明悶熱高溫飆34度 吳德榮：週日深夜梅雨季首波鋒面報到

氣象專家指出，今明天氣晴時多雲，白天暖熱全台高溫可達31度以上，中南部甚至會來到33、34度。（資料照）

氣象專家指出，今明天氣晴時多雲，白天暖熱，全台高溫可達31度以上，中南部甚至會來到33、34度，不過週日深夜「梅雨季」（5、6月）首波鋒面報到，預估到下週二易有局部陣雨或雷雨，下週三至週四鋒面減弱，不過週五又有另一鋒面靠近，下週六、下下週日「梅雨季」第2波鋒面再來襲，天氣又轉變。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地平地低溫約在18至20度，今、明兩天晴時多雲，白天暖熱、早晚偏涼，午後山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部18至31度、中部20至33度、南部20至34度、東部19至31度。

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吳德榮表示，明半夜、下週一晨「梅雨季」（5、6月）首波鋒面到，影響至下週二、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北臺轉涼。下週三白天起至週四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週五在另一鋒面前、暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，下週六、下下週日受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。下下週一鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

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